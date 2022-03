El govern espanyol ofereix ajudes de 500 milions d'euros per a combustible als transportistes

El govern espanyol ha ofert unaque ascendeix fins alsper als. Amb aquest anunci fet pel Ministeri de Transports, l'executiu de Pedro Sánchez dona per acabada la reunió que les dues parts han mantingut aquest dilluns després de la vaga del sector durant els últims dies.El Ministeri ha anunciat elper minimitzar les protestes que s'estan celebrant arreu de l'estat en contra de l'increment dels preus del carburant que ha comportat la parada d'una part minoritària del gremi.La reunió celebrada aquest dilluns volia posar fi als problemes logístics i de subministraments i ha acordat reduir els costos amb una"Aplicarem una bonificació en el preu del gasoil professional perquè tingui un impacte real i efectiu i vagi als transportistes", ha dit la ministra de Transports, Raquel Sánchez, després de la trobada d'aquest dilluns.Per contra, la ministra Sánchez ha rebutjat la rebaixa fiscal sobre el carburant que demanen els transportistes perquè "la nostra fiscalitat ja és la més baixa que permet la normativa europea" i, per tant, "no hi havia marge de maniobra". Tampoc pel que fa a l'IVA, perquè no té "impacte directe" en els sectors professionals, que se'l dedueixen.

