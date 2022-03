El TSJC anul·la la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

El(TSJC) haque prohibeix la circulació de vehicles antics al perímetre limitat entre les dues Rondes per reduir la pol·lució atmosfèrica.La sala justifica la seva decisió per laque avalin algunes restriccions i també assenyala que la normativa ocupa uni que afecta. Així, el tribunal ha estimat els recursos l'Associació de famílies nombroses de Catalunya, els gremis de tallers de reparació de vehicles i de transportistes.Cal recordar que des d'inicis del 2020 els vehiclesde la DGT no poden entrar a laLa decisió del tribunal arriba després que el passat divendres s'anunciés que less'estendran a tots elssegons un document signat pel Govern i els ajuntaments: l'Acord per la millora de la qualitat de l'aire.

