Elestà superant llindars fins fa poc inimaginables setmana rere setmana i sembla que, per ara, no toca sostre. I entre totes les fonts afectades, es troba la, afectada també per la, per bé que el seu cost ja venia batent rècords abans que s'iniciés l'atac rus . A l'espera que eventuals mesures polítiques tinguin repercussió pràctiques i per minorar l'impacte a les butxaques de la ciutadania, una bona mesura passa per analitzar bé-o menys cara- abans d'engegar el motor.Elinicial d'aquesta notícia hi pretén ajudar, mostrant interactivament el preu de. De forma senzilla, es pot observar amb un sol cop d'ull quines d'elles ofereixen preus per damunt dei quines els tenen per sota, tant pel que fa a sense plom 95 com dièsel, els dos més usats. D'aquesta manera, es pot preveure sense massa esforç a quina estació propera aturar el vehicle per estalviar part de la factura.Aquesta informació es pot consultar també a lasuperior. Igualment, aquesta permet filtrar els preus per comarca i, en aquest cas,, per si es disposa de diverses gasolineres properes, sobretot en el cas de les ciutats. De la mateixa, es pot consultar a quines es trobarà un preu més elevat de sense plom 95 o de dièsel, reordenant les columnes respectives, abans o després de filtrar els resultats.Com en el cas del mapa, però, és importantde les dades en aquella estació, per evitar sorpreses desagradables en cas d'una eventual pujada recent i encara no notificada al registre central del Ministeri per a la Transició Ecològica, d'on s'extreu la informació. Tant el mapa com la taula, en tot cas, s'actualitzaran pràcticament cada dia amb les últimes dades disponibles.Encara hi ha una tercera via per planificar la compra de benzina. L'aplicació depermet visualitzar el preu dels combustibles a les benzineres més properes seguint unes instruccions senzilles . En aquest cas, l'aplicació també permet consultar el trajecte més ràpid per arribar-hi, per bé que no destaca visualment quines són les estacions amb preus més baixos, com sí que ocorre en el mapa de