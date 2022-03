Mor Raimon Carrasco, expresident del Barça i de Banca Catalana

L'expresident del Barçaha mort a l'edat de 98 anys, tal com ha confirmat el club. Carrasco, nascut a Barcelona el 1924, va assumir el lideratge en els mesos que van passar entre la dimissió d'i l'arribada deal capdavant del club. Així doncs, va ocupar el càrrec com a interí entre el 18 de desembre de 1977 i l'1 de juliol de 1978.Carrasco també va presidiri la Fundació Enciclopèdia Catalana, a més de formar part de la junta directiva d'i de militar ai participar en la fundació de. El 2013 va ser guardonat amb laDurant la seva presidència accidental al Barça, el club va guanyar la divuitenade la seva història en derrotar a la final la. Entre els seus mèrits al club, té el de ser l’encarregat d’organitzar les primeres eleccions lliures i democràtiques a la presidència deldesprés de la Guerra Civil.Fill del polític democristià, afusellat pel franquisme en aquest conflicte, Raimon Carrasco va ser també directiu en els dos mandats presidencials d’Agustí Montal, de 1969 a 1977, primer com a secretari i posteriorment com a vicepresident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor