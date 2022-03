La Vall d'Hebron incorpora una tecnologia pionera pel càncer de pàncrees

L') ha començat a aplicar una nova tecnologia per a "millorar l'accessibilitat de la quimioteràpia al tumor de pàncrees". Així ho ha comunicat aquest divendres el centre hospitalari, que es converteix en pioner a l'Estat en la incorporació d'aquest procediment. El Vhio ha rebut el primer pacient de l'estudi clínic internacional del projecte, que pretén utilitzar nanopartícules magnètiques per a tractar el càncer de pàncrees localment avançat.L'oncòloga mèdica de la Vall d'Hebron i investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vhio,, ha explicat que aquesta nova tècnica permet "modificar les característiques del tumor", el qual permetria controlar la malaltia de forma local. Si bé, ha volgut aclarir que es tracta d'una prova pilot per uns pacients que, avui dia, no disposen d'alternatives a la quimioteràpia.A Espanya es van detectar, amb un índex de supervivència de cinc anys, segons les dades de la. Es tracta del tercer tipus de càncer que provoca una major proporció de les defuncions per aquesta malaltia a l'Estat, amb un 6,7% dels casos i una prevalença de més de 4.000 casos en homes i de més de 3.700 en dones.

