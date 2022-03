Ibai Llanos revela que ha perdut el 70% de visió en un ull

ha passat, en pocs anys, a ser un dels rostres més reconeguts a tot l'Estat. L'streamer, de 26 anys, és un referent per als joves i tot el que diu -i fa- genera un gran impacte a les xarxes socials.Durant les moltes hores que passa en directe, Ibai parla de tot. La proximitat amb els seus seguidors el porta a parlar d'ell mateix sense problemes, tal com ha fet ara en relació a unque pateix. L'streamer ha revelat que pateix una l'ullesquerre.En una partida en directe, el creador de contingut va perdre's un detall i els seus seguidors li van recriminar, fet que el va empènyer a explicar la seva situació,: "El metge em va dir que podia tenir un efecte secundari i, pel que sembla, el que he tingut quan m'he fet gran ha estat la pèrdua del 70% de la vista a l'ull esquerre", va dir.Al basc li va costar descobrir d'on li venia el problema. De fet, l'oculista li va arribar a dir que tenia"Si no hi veus d'un ull però tens la vista perfecta, significa que estàs perdent la vista probablement per alguna cosa que tens al cervell o per un problema que pots tenir a un altre lloc.no veure-hi d'un ull i que no sigui per un problema ocular", explica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor