El Departament de Recerca i Universitats aportarà 16 milions d'euros més per a la recerca científica a Catalunya, amb una suma total de 39 milions fins al 2024. Es tracta d'un increment del 70% de la inversió de l'actual pressupost. Així ho ha comunicat la consellera, Gemma Geis, que aquest dijous ha destacat la voluntat d'augmentar "la quantitat de grups finançats i de l'import". La conselleria aspira a finançar la meitat dels 30.000 investigadors que treballen a temps complet a Catalunya. Fins ara, els projectes han rebut una mitjana de 35.000 euros.



Una novetat important de la convocatòria 2022-2024 de la línia d'ajuts de suport a l'activitat científica dels grups de recerca (SGR) és la redefinició del procediment i els criteris d'avaluació. La voluntat d'Universitats és assolir un finançament "més robust, competitiu i transparent", emmarcat en l'estratègia de ciència oberta. Es fa una aposta pels projectes amb un alt impacte social i es discriminaran positivament els de l'àmbit de les ciències socials. "L'impacte de la pandèmia també serà rellevant", ha explicat Geis.

Tanmateix, ha afirmat que s'afavoriran les investigacions sobre temes d"". En aquesta direcció, s'implementarà l'obligatorietat d'incloure un abstract en català, així com paraules clau. "El fet que els 5.000 avaluadors del Departament hagin de conèixer de primera mà cada tema, facilitarà una millor puntuació pels projectes sobre Catalunya", ha defensat la consellera. No obstant això, ha negat que aquest sigui un paràmetre explícit a l'hora d'assignar recursos.Per contra,passarà a ser un, en la línia dels ajuts europeus. Per poder accedir al finançament del SGR, els grups de recerca hauran d'estar formats per. "Només un 21% dels grups de recerca nascuts de l'última convocatòria van estar liderats per dones", ha lamentat Geis. Més enllà d'aquesta obligatorietat, no s'ha concretat com s'impulsarà el lideratge femení en l'àmbit de la investigació. Aquesta és l'última convocatòria dels ajuts de SGR abans de l'aprovació de la, que es troba en procés de tramitació parlamentària i es preveu que sigui efectiva a partir de l'estiu. Els fons són accessibles pels grups investigadors de les universitats, centres de recerca, fundacions i institucions amb seu a Catalunya que tinguin la recerca com a activitat principal.

