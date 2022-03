Rufián demana disculpes per la «contundència» a l'hora de criticar els contactes russos de Junts

Petició de compareixença al Parlament

ha demanat "disculpes si la contundència" de les seves paraules a l'hora de censurar els contactes russos de Carles Puigdemont i el seu entorn detallats per mitjans com El Periódico i El Confidencial van "molestar segons qui". En unes declaracions als passadissos del Congrés, el dirigent ha argumentat que el moviment independentista es juga la seva "credibilitat" i que la seva relació diplomàtica "ha de ser sempre amb democràcies occidentals"."De cap manera ens hem de vincular amb el Kremlin. La situació exigeix una vehemència que és important", ha insistit tot reiterant que, tot i la seva convicció, demana disculpes. El per què el portaveu al Congrés va fer aquestes declaracions s'explica, segons explica el seu entorn, perquè així ho havia acordat ERC.Fonts del partit republicà a Madrid expliquen que la permanent d'ERC va acordar dilluns que Rufián seria "contundent" públicament contra els contactes russos de Junts, segons ha avançat Europa Press i ha confirmat. En canvi, fonts de la direcció de Calàbria asseguren quea Rufián, sinó que hi havia unade "desmarcar-se de qualsevol tipus de vinculació" amb Rússia. El que no es va pactar va ser la fórmula verbal utilitzada per fer-ho."És el que hem anat dient i ho mantenim: l'estratègia internacional de l'independentisme ha de passar per les", afirmen des de la direcció republicana, abocada en aquests moments a sufocar l'incendi provocat per les paraules de Rufián en el seu soci de Govern.El dirigent va carregar contra els "que es passejaven per Europa amb gent equivocada i que es creien", afirmació que ha estat una bomba de rellotgeria en les sempre complicades relacions entre ERC i Junts al Govern. Fins a tal punt, que Junts, via el seu portaveu,, ha demanat una rectificació a Rufián i ha avisat que "s'analitzaria" l'aliança a la Generalitat si no ho feia. De fet, Junts ha registrat ja unaal Parlament per explicar les seves paraules, de la mateixa manera que han promogut que ho facin Puigdemont i el director de l'oficina de l'expresident,. Aquest últim va admetre en una entrevista al Més 324 el passat 3 de setembre que havien existit contactes, va defensar que no eren delicte, i va argumentar que l'objectiu de crear un estat independent necessitava "tenir relacions amb tots els països,, com a gran potència".La cadena d'esdeveniments arran de les paraules de Rufián es va posar en marxa en paral·lel a la roda de premsa de la portaveu del Govern,, d'aquest dimarts, que va esquivar la polèmica. Però el vicepresidentno va trigar en posar-se en contacte amb el presidentper traslladar-li el seuper les paraules "intolerables" de Rufián.La demostració més palpable del conflicte va ser el tuit del secretari general de Junts,, a través de Twitter. "És possible ser més ignorant? En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l'Estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦Gabriel Rufián⁩", va assenyalar Sànchez

