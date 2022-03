Torra s'absentarà en el segon judici per desobediència i demana empara a la justícia europea

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

El 18 de novembre del 2019,va viure un dels moments més durs de la seva trajectòria com a president de la Generalitat. La principal sala del(TSJC) va acollir el judici en contra seu per no haver despenjat la pancarta amb elde la façana de Palau durant el període electoral de les espanyoles, municipals i europees de la primavera d'aquell any. Torra va sortir condemnat d'aquell procediment i, menys d'un any després, elva confirmar la decisió i el va desallotjar, sense resistència, del principal càrrec del país. Aquest dijous, ja com a expresident i inhabilitat, havia d'afrontar a la Ciutat de la Justícia el segon judici per la pancarta , en aquest cas amb origen el setembre del 2019, i ha optat per absentar-se i demanar empara a la justícia europea. "No legitimaré aquesta farsa amb la meva presència", ha remarcat en un comunicat en vídeo.Torra arribava a la vista oral allunyat de la primera fila política i desvinculat dels partits independentistes, almenys formalment, tenint en compte que, la formació per la qual va concórrer a les llistes en les eleccions del desembre del 2017. Va ser inhabilitat a finals de setembre del 2020, un cop superada la primera onada de la pandèmia que va haver de gestionar com a president -de la qual en va deixar escrits uns dietaris en primera persona amb to emocionat-, i va tenir una participació escassa en la campanya electoral de, que sempre ha exhibit la seva proximitat amb ell. Només va formar part d'un míting, un diumenge aEn el primer judici, l'expresident va admetre que havia desobeït l'ordre de retirar la pancarta de Palau perquè considerava que es tractava d'una ordre "il·legal" , i es va emparar en el dret a la llibertat d'expressió. El seu advocat defensor,, va indicar que una condemna -com així va ser- "vulneraria" els drets humans. Un dels eixos argumentals que ha fet servir Torra al llarg dels últims mesos és la resolució del que insta l'Estat a aturar la judicialització del procés . En concret, el Consell també demanava alliberar els presos polítics -ja indultats- i permetre el retorn dels exiliats, que continuen sense poder trepitjar territori estatal des del 2017.En l'escrit de defensa, precisament, l'expresident de la Generalitat va demanar incorporar a la causa aquest informe comunitari, però el jutjat va declinar demanar-ne trasllat. La magistrada encarregada del cas, que sorgeix d'una denúncia de l'associació Impulso Ciudadano, sosté que Torraa l'hora de no voler retirar la pancarta de la façana de Palau. El manteniment de la simbologia no era compartit per la globalitat del Govern i, de fet, consellers tant de Junts com d'ERC van circumscriure la decisió de mantenir-laTorra, a finals d'aquest mes i amb la vista posada en les novetats editorials vinculades a Sant Jordi, publicarà el. Es titularà Les hores incertes (està editat per Símbol, com les anteriors) i el presentarà el 28 de març al costat de Boye. En els últims dies, l'expresident ha elogiat el llibre que ha publicat l'exconsellera Clara Ponsatí , en el qual detalla les decisions clau que van portar a no desplegar la independència del 2017 i les desavinences existents entre ERC i Junts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor