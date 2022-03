Els contactes entre l'entorn de Puigdemont i Rússia tiben la convivència al Govern

És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦@gabrielrufian⁩ pic.twitter.com/LfTnQokTDJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) March 15, 2022

"Els senyorets que es passejaven peramb gent equivocada es creien. No ens representen"., cap de files d'a Madrid, ha fet aquestes declaracions al migdia en referència als contactes entrei el seu entorn -Josep Lluís Alay, el director de la seva oficina d'expresident- amb presumptes representants de Rússia, segons han detallat mitjans com El Periódico El Confidencial . Aquestes consideracions han enervat Junts que, per boca del vicepresident, ha traslladat el seu "enuig" al president de la Generalitat,, per les paraules "intolerables" de Rufián al Congrés. També li ha demanat si la intervenció del portaveu republicà a Madrid és compartida per ERC.El trasllat de les queixes que ha fet Puigneró en privat ja ha fet el salt a l'esfera pública. La demostració més palpable és el tuit que ha fet el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, a través de Twitter. "És possible ser més ignorant? En tot cas. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l'Estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦Gabriel Rufián⁩", ha assenyalat Sànchez davant les paraules del portaveu d'ERC a Madrid, que al principi de la seva intervenció ha volgut remarcar queen públic, però que aquesta vegada en volia fer una excepció.[Els dirigents de Junts que haurien estat en contacte amb Rússia] No ens representen. I m'estic contenint. Em sembla d'una frivolitat terrible. Simplement [aquests viatges] eren per fer-se un selfie en segons quins despatxos", ha apuntat Rufián, que ha apuntat que l'independentisme. Els mitjans que han avançat la informació sobre els contactes de Puigdemont i el seu entorn sostenen que han existit trobades a Ginebra amb presumptes "espies" russos. Hauria estat l'any 2019, coincidint amb la visita de l'expresident al. Les novetats arriben en un moment en què l'independentisme nega qualsevol tipus de relació amb el Kremlin davant la guerra oberta a, que ja ha causat milers de morts.

