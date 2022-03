Sánchez anuncia una baixada d'impostos per reduir els efectes de la guerra

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,, ha assegurat aquest dilluns que el 29 de març l'executiu aprovarà un Pla Nacional per respondre a l'impacte econòmic i social de la invasió d'Ucraïna, que inclouràEn una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el president espanyol a assenyalat que al març hi haurà "" pel que fa al mercat energètic, en referència a la reunió del Consell Europeu que tindrà lloc entre el 24 i el 25 de març i el Consell de Ministres del proper 29 de març.Sobre la primera cita, Sánchez ha assegurat que confia que es doni suport a la proposta espanyola dei ha considerat que la comunicació de la Comissió Europea de la setmana passada ha obert la porta a “una intervenció del mercat del gas".En aquesta línia, ha asseverat que des d'aleshores el. "Crec que hi ha una àmplia majoria de països, de tots els colors polítics, que donen suport a la proposta", ha asseverat Sánchez. Pel que fa al Consell de Ministres del proper 29 de març, en què s'aprovarà l'esmentat Pla Nacional, ha subratllat que "".A l'inici de la conferència de presidents d'aquest cap de setmana, Pedro Sánchez ja va avançar a tots els representants autonòmics la intenció del seu govern era baixar els impostos delsper la guerra. El president va explicar que es revisaran les regles fiscals "d'acord amb la nova realitat econòmica de la guerra i la sortida de la pandèmia".​​​​​

