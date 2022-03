Netflix es compromet a doblar i subtitular en català unes 70 pel·lícules i sèries anuals

Aquest és un pas més que estem fent per fomentar la presència del català, el gallec i el basc al nostre servei. Augmentarem el nombre de sèries i pel·lícules internacionals subtitulades a aquestes llengües". A més , el mateix portaveu ha assegurat que tot el contingut, aquesta setantena de títols anuals, "estarà disponible al llarg del 2022 i continuarà creixent durant els pròxims anys". L'objectiu de Netflix, segons afirmen a través del portaveu, és treballar en aquest doblatge i subtitulació "en els pròxims mesos":

Futurs compromisos i possible efecte dominó

El català comença a guanyar terreny i visibilitat entre les principals plataformes de contingut en streaming.El Departament de, el més important dels serveis disponibles,. Després de mesos de negociacions, les dues parts han assolit aquest acord de mínims que permetrà que les pròximes temporades d(que ja ha confirmat tercera i quarta entregues) o la pel·lículaes puguin escoltar i seguir a través dels subtítols en llengua catalana.Segons fonts de Cultura consultades per, el compromís de Netflix no és específicament en una quantitat de títols concreta, ja que la companyia ho xifra tot en hores i no pas en nombres naturals de noms. És per això que, en termes totals, surt una setantena d'obres, ja sigui en sèries o pel·lícules. Però el seu compromís específic és aquest: unesde sèries i pel·lícules subtitulades en català; i unes 20 hores de metratge de pel·lícules de temàtica infantil, familiar i d'animació doblades al català. No caldrà activar cap mena d'extra ni afer aliè. El català no serà l'únic beneficiat: des de la plataforma faran servir aquesta mateixa fórmula amb eli elEn paraules d: "Netflixdel doblatge i de la subtitulació d'aquesta setantena d'obres, sense haver de fer servir cap de les ajudes que el Govern té previstes per a incentivar el català a nivell audiovisual a través de doblatges i subtitulacions. Per a la plataforma nord-americanala majoria de les noves incorporacions que afegeix a la seva plataforma tenen àudios i subtitulacions sufragades per la companyia, sigui en l'idioma que sigui.Elperò tampoc s'allargarà. Les previsions de Netflix són clares: d'aquí a un parell de mesos poden aparèixer els primers continguts nous de la plataforma doblats i subtitulats al català.amb les empreses encarregades d'elaborar els doblatges i les subtitulacions, però el compromís s'estableix de cara al llarg termini. Aquestes 70 pel·lícules i sèries arribaran de manera anual, independentment dels compromisos als quals s'arribin en les futures, ja sigui la catalana o l'estatal, que ha estat objecte de negociació i acord entrei elal Congrés.Ara per ara, les dues parts es mostren satisfetes d'aquest primer compromís amb cara i ulls que situa el català en una millor posició a Netflix, una de les plataformes on hi havia més presència d'obres doblades , subtitulades o de creació catalana, però en una xifra ínfima en comparativa al total del catàleg.Des de Cultura es mostrenpel resultat de les converses, però asseguren que la seva intenció "és aconseguir molts més compromisos", tant amb Netflix com amb les altres plataformes.obtingut entre Cultura i Netflix no tanca futurs pactes o noves incorporacions per a la presència del català a la plataforma. Tampoc ho fa amb totes les altres del mercat, un fet que des del Departament insisteixen que segueixen en bona sintonia amb totes elles.en les altres plataformes que tenen mancances en la visibilitat i la presència de la llengua en els pròxims mesos. Aquesta apreciació, però, des de la Cultura no la valoren ja que aposten per les bones relacions que s'han anat construint al llarg dels mesos amb les principals companyies audiovisuals.Caldrà veure el resultat deen el redactat final de la llei de l'audiovisual estatal, que pot marcar les futures regles del joc en la presència del català a les plataformes.que la futura normativa audiovisual fixarà que totes les plataformes han de destinar part dels seus beneficis a nova creació en català i inclourà també un fons pel doblatge. D'aquest compromís ja fa més de quatre mesos.La via aprovada és quetotes les plataformes, tinguin o no la seva seu principal a Espanya, hauran de destinar per llei que una part delsigui per a producció en català. "Afectarà a totes tinguin o no la seva seu a Espanya", va confirmar el desembre el portaveu del PSOE al Congrés,

