Què fa Europa per combatre l'augment de preus de l'energia?

Abaixar els impostos al carburant

Alemanya, un paquet de mesures excepcional

Laha acabat d'arrodonir la pujada constant i desmesurada dels preus de l'energia. El cost de l'electricitat és elevadíssim i els carburants han arribat a nivells rècord. La situació ha arribat fins a punts insostenibles i els governs han decidit implementarEl president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dilluns querebran unaen el preu del combustible a partir d'aquest divendres 1 d'abril. La mesura, excepcional, permetrà obtenir unfins al 30 de juny a qualsevol conductor, independentment de si s'és professional o no.Es tracta d'una mesura queja havia anunciat i que també aplicarà a partir de l'1 d'abril. De fet, el primer ministre francès, Jean Castex, va anunciar unaper a tota mena de combustible. "Per un dipòsit ple amb 60 euros, se'n podran estalviar nou", va dir el cap de l'executiu del país després que el carburant arribés en algunes gasolineres als dos euros per litre. Castex també ha suggerit a les companyies petrolieres que redueixin el preu final en cinc cèntims addicionals.Per la seva part,va començar a aplicar mesures el passat octubre amb una reducció de l'Impost sobre els Productes Petrolífers i l'11 de març va anunciar un paquet de mesures més directes sobre el preu dels combustibles. Es tracta d'una subvenció mensual que es correspon a unAltres països han apostat per. És el cas, que ho fa als carburants, i, que ho amplia també als productes bàsics. El governva aprovar a mitjans de març un decret perespecials al preu dels carburants, segons va anunciar el primer ministre del país, Mario Draghi.també ha anunciat unaUna reducció que varia depenent si es parla de, que serà deper litre; de, ambde baixada, oambper litre., la baixada d'impostos va més enllà. El primer ministre del país, Mateusz Morawiecki, va anunciar a principis de febrer una baixada històrica dels impostos per fer front a la inflació com a part del seu "escut antiinflació". L'IVA del combustible se situa ara al 8% (abans al 23%), i els aliments no tenen IVA, així com el gas o els fertilitzants.han anunciat també mesures similars. De reduir a la meitat els impostos especials sobre els combustibles a compensar els propietaris d'automòbils i ajudar a reduir les factures de l'electricitat.El governtambé ha creat un paquet de mesures per fer front a l'elevat preu de l'energia. Els alemanys rebran uncom a ajuda que es rebrà mitjançant la nòmina. També hi haurà ajudes per a lesi per alsde prestacions socials. Pel que fa al, s'aplicarà una reducció de l'impost:. També els usuaris detindran avantatges: hi haurà unque es podrà comprar durant els tres propers mesos.​​​​​