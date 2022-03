Ciutadans va rebre 200.000 euros en donacions d'un mateix compte tres dies abans de la DUI

Pagaments en metàl·lic excessius

hauria pogut incórrer en. Així ho assenyala l'informe sobre fiscalització de la comptabilitat dels partits relativa al 2017, publicat la setmana passada pel, qui estudiaper haver rebut quatre donacions el mateix dia i cadascuna pel valor màxim permès, 50.000 euros, malgrat que totes elles provenien del mateix compte. Leses van efectuar el, tres dies abans de l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència per part del Parlament i mentre el Govern es debatia encara sobre si convocar eleccions.L'informe exposa que, malgrat que formalment cadascuna de les quatre donacions estava atribuïda a una persona física diferent, l'origen eraque era de titularitat conjunta de dos dels donants citats. Per això, el Tribunal de Comptes considera que s'hauria pogut excedir el límit màxim fixat a la llei de finançament de partits, la qual marca un, un fet que seria sancionable.Què respon a això Cs, en les seves? Replica que ha actuat correctament, ja que ha identificat cadascun dels quatre donants, i assegura que "no és possible accedir a les dades corresponents als comptes bancaris dels que procedeixen les transferències rebudes". Afegeix que, en cas que un dels donants no fos titular del compte del qual s'ha fet la transferència, caldria "entendre que el titular ha fetseguint, en definitiva, les seves instruccions [del donant]".En els conceptes de cadascuna de les quatre transferències, a més, hi constaria cadascun dels donants, els quals haurien facilitat les seves dades identificatives. Tot i això, el Tribunal de Comptes no veu suficients aquestes explicacions i fa constar a l'informe que "l'ingrés de donacions 'per compte de' o a través d'intermediaris no està previst a la llei orgànica de finançament de partits polítics i, d'acceptar-se aquesta via,".I de quant podria ser la sanció imposada a Cs per aquesta irregularitat? La mateixa llei la tipifica com ai concreta que la multa "anirà del doble al quíntuple de la quantitat que excedeix del límit legalment permès". Si es considera que cadascun dels titulars del compte podia donar 50.000 euros, la quantitat rebuda irregularment seria de 100.000 euros, així queNo és l'única formació que podria rebre una multa per donacions irregulars, tot i que les altres dues són per quantitats molt inferiors. El Tribunal de Comptes també estudia sancionar elper haver rebut diversosper un valor total de 3.130 euros, així com el-integrat llavors a IU, tot i que n'ha estat expulsat-, qui va ingressar donacions que sumen 3.987 euros sense identificar-ne l'origen. Res a veure amb la magnitud de Cs.Altres partits també hauran d'abonar quantitats rellevants, tot i que no en concepte de sancions, sinó perrebudes destinades a sufragari que no havien gastades.és el més perjudicat, ja que haurà de reingressar 229.861,8 euros, però també hi estan afectats(24.726,5 euros),(12.615,4 euros),(32.496 euros) o(13.237 euros), entre d'altres.Igualment, l'informe identifica altres irregularitats que podrien comportar sanció, per exemple, per haver pagat en efectiu imports superiors a 2.500 euros, un fet prohibit des del 2012. Ho haurien fet, per bé que, en els primers tres casos, per a quantitats poc rellevants i, en tot cas, serien els nacionalistes bascos aquells que podrien haver d'afrontar una multa rellevant. Cinc de les seves organitzacions municipals haurien fet pagaments de loteria a través deEl Tribunal de Comptes cita també incompliments de la llei de finançament de partits que, en aquest cas, no comporten sanció, com unadiferenciades per ingressar quotes, aportacions i donacions. Per altra banda, JxCat i ERC no haurien integrat bé la comptabilitat relativa a les candidatures de les eleccions al Parlament; Barcelona en Comú, EUiA i Equo no haurien presentat cap document acreditatiu de la revisió del; i diverses formacions tampoc no complirien els requisits derelatius a la publicació activa de la seva comptabilitat als respectius webs.

