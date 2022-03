Rússia avisa l'OTAN: míssils a 25 quilòmetres de la frontera polonesa

Nova reunió entre Rússia i Ucraïna

"alterar" el sistema de suport logístic en el marc de la invasió del país. Després de l'atac a la base militar propera al territori de l'OTAN, els presidents dels Estats Units i França,, han compartit una trucada telefònica en la qual s'han instat a "castigar Rússia" i a fer "que pagui els comptes" de tot el que ha fet.En aquest marc bèl·lic, les ajudes humanitàries no arriben. Des del cap de setmana, les autoritats ucraïneses intenten evacuar civils a través de 10 corredors humanitaris establerts en les negociacions entre Rússia i Ucraïna.però, ha denunciat aquest dilluns que és impossible evacuar ningú des de la regió de Sumi., líder de la regió, ha anunciat que ara per ara "no s'ha pogut habilitar cap corredor" i que les negociacions per a poder establir-lo "segueixen endavant".Tot i les hostilitats viscudes aquest cap de setmana, delegacions dels dos països intentaran seguir trobant una solució pacífica al conflicte aquest dilluns.des de l'inici de la guerra, aquesta vegada per videoconferència.. Tots dos països, però, ja han admès que després de la reunió celebrada a Turquia entre els ministres d'Exteriors d'ambdós països "s'han produït progressos en les converses" per solucionar el conflicte.