El projecte Aina arriba al mig milió de veus

El projecte Aina, que vol aconseguir que els aparells tecnològics parlin i entenguin el català, ja ha arribat al mig milió de veus. Així ho ha anunciat el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, aquest matí. D'aquesta manera, el català passa a ser la segona llengua del món amb més locutors a la plataforma Common Voice, només per darrere de l'anglès. "No ens podem aturar, només són tres minuts per ajudar a salvar el català en el món digital", ha dit Puigneró a través de Twitter. Tothom qui vulgui col·laborar en aquest projecte ho pot fer a través de projecteaina.cat El Govern vol que el català també sigui una llengua útil per a la tecnologia i per comunciar-se amb les màquines. Per això, el projecte AINA, impulsat pel Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), impulsa una campanya de captació de veus per generar el primer corpus o "diccionari" de veu del català amb l'objectiu de fer que la tecnologia parli i entengui el català i la ciutadania s'hi pugui relacionar amb aquesta llengua. Per a l'executiu, aquest projecte és d'una "importància cabdal", també per reforçar la llengua catalana a Internet. El pressupost que s'hi destinarà aquest any és de tres milions d'euros.La iniciativa convida la ciutadania de totes les variants dialectals del català a compartir la seva veu mitjançant la lectura d'uns textos. La fita que s'ha marcat AINA per aquest any és la creació de la primera versió d'aquest diccionari de veus en català, amb "com més hores de veu i com més diverses millor". El Govern confia en una bona resposta a la campanya, que abraça tot el territori de parla catalana, per comptar amb diverses variants dialectals. No hi ha limitació d'edat per a qui vulgui participar, i és important que la gent que participi es registri per obtenir més informació sobre genere, edat i distribució geogràfica. Ara com ara hi ha 1.000 hores de veu i el repte és aconseguir arribar a les 2.000 (amb transcripció) aquest any.

