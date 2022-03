La cúpula d'ERC tria Gabriel Rufián com a candidat a Santa Coloma de Gramenet

Maragall, ungit com a candidat a Barcelona per Aragonès

tindrà un paper protagonista en l'estratègia d'per a lesdel maig del 2023. El líder dels republicans al Congrés dels Diputats es convertirà en el candidat de la formació a, tal com ha pogut confirmar. Així ho té decidit la cúpula del partit, comandada per, que assumeix els treballs de preparació dels comicis. ERC entén que, amb Rufián com a cap de llista, té més opcions de desgastar elen una ciutat governada històricament per la formació socialista.La tria del cap de files a Madrid incorpora el missatge: un dirigent conegut pel gran públic i amb penetració en l'electoral castellanoparlant, que potdel principal rival d'ERC en les eleccions de la primavera que ve. Fonts de la direcció del partit apunten que la candidatura de Rufián l'han plantejada internament tant Junqueras com la secretària general,, i que està en fase de "reflexió" i "valoració", perquè la seva aportació a Madrid es considera "". Les noves responsabilitatsdel rol desplegat al Congrés. Consultat per aquest diari, Rufián ha evitat qualsevol valoració d'un moviment que requeriria la seva acceptació i un aval de la militància colomenca.L'opció de Rufián com a cap de cartell a Santa Coloma de Gramenet, on els republicans disposen ara mateix de nomésenfront els, respon a una estratègia de creixement del partit. En els comicis del 2019, ERC ja va ser la força més votada a-tot i no assolir finalment l'alcaldia, que Ada Colau va saber conservar per la via dels pactes - i la formació va consolidar suports en unon el PSC, considerat el principal adversari pel flanc esquerre, es manté imbatible des de dècades.La direcció republicana considera que Rufián, rostre amb una alta notorietat pública des de que va arribar al Congrés l'any 2016, és el millor nom per facilitar un salt qualitatiu a les sigles. I no només a Santa Coloma de Gramenet, on-l'alcaldessa socialista de la ciutat- governa ambi parteix com a favorita per revalidar el triomf electoral. Parlon es tornarà a presentar com a cap de cartell, tot onejant els 14 anys que acumularà en el càrrec en el moment en què es celebrin els comicis. ERC pretén que Rufián lideri el missatge electoral al conjunt de l'àrea metropolitana, assenyalada pels republicans com a estratègica per enfortir el seu projecte.La intenció de la direcció és que el president del grup parlamentari d'ERC al Congrés puguia la cambra baixa espanyola amb la funció de candidat, fet que l'obligarà a combinar l'agenda de plens municipals amb la de Madrid, on resideix en aquests moments. Les eleccions espanyoles es preveuen per a finals del 2023 o principis del 2024 -si es compleix el calendari verbalitzat pel mateix, que vol esgotar al màxim la legislatura-, i fins aquell moment no es preparen canvis en els rols de la formació a Madrid. Així ho detallen les fonts consultades perDes del Congrés, i especialment arran de les dues victòries electorals a les eleccions de l'abril i el novembre del 2019, ERC ha cultivat noves adhesions a partir d'accentuar laa Madrid i exhibir perfil d'esquerres. L'estratègia ha estat la d'esprémer el paper clau delsper a la continuïtat del govern de coalició del, en episodis cabdals com l'aprovació dels pressupostos, per bé que els republicans també pateixen els incompliments posteriors i la falta de resultats tangibles a la taula de negociació.Els darrers tres anys han estat també els de l'afermament d'un perfil de Rufián que, des de la la retirada de, va assumir el timó del grup al Congrés. De les intervencions estridents i irreverents al faristol a Madrid i a Twitter, el dirigent ha transitat cap a una moderació i unque ara és criticat pel sector de l'independentisme que no és partidari de sostenir el govern de Sánchez. Rufián treu pit sovint del pes d'ERC en l'aritmètica a les Corts espanyoles, del combat contra l'extrema dreta, de l'assenyalament de les contradiccions que assumeixen el PSOE i Podem des del flanc esquerre, i de promoure el seu perfil de castellanoparlant independentista.I és precisament aquest capital el que vol esprémer ERC en una ciutat on Parlon no té rival significatiu, de la mateixa manera que no el tenen altres alcaldes socialistes metropolitans que governen amb una folgada majoria, com és el cas dea l'Hospitalet de Llobregat o d'a Cornellà de Llobregat. Parlon no és només una peça cabdal del gran bastió territorial del PSC, sinó també una de les dirigents que ha recuperata la seva direcció després de la disputa que va mantenir ambpel lideratge del partit l'any 2016. El repte de Rufián no serà precisament fàcil davant d'una dirigent consolidada, que ja acumula en la seva trajectòria dues majories absolutes.Mentre a Santa Coloma de Gramenet el cap de cartell passa per Rufián, a Barcelona no estan previstos canvis quan falta poc més d'un any per als comicis.repetirà com a candidat i aspira a un triomf que aquesta vegada li permeti convertir-se ende la capital catalana. El mateix, coordinador nacional d'ERC i president de la Generalitat, el va ungir dissabte, en la intervenció d'obertura de la conferència nacional. Aragonès, que va donar per fet que Maragall serà el candidat, va instar la militància a "replicar" en els comicis municipals la "victòria" obtinguda en les catalanes del 14 de febrer del 2021 . La incògnita de la llista d'ERC a Barcelona és quina dona farà tàndem amb el cap de files, després que el 2019 fosqui assumís aquesta funció.

