Els líders europeus tanquen la porta a una adhesió ràpida d'Ucraïna a la UE

Els caps d'estat i de govern de lahan tancat la porta a unaen plena invasió russa. En la cimera informal a(França), els líders dels 27 han acordat una declaració en què es limiten a comprometre's a "reforçar els vincles" i "aprofundir l'associació" amb Ucraïna "en el seguiment del seu camí europeu". "Ucraïna pertany a la nostra família europea", apunta el text.La declaració allunya l'aspiració ucraïnesa d'una adhesió accelerada després d'una trobada en què els 27 havien d'afrontar el dilema de com enviar un senyal a Kíiv sense jugar amb l'ampliació, una qüestió complexa que generaentre els 27.El text acordat pels 27 reconeix les "aspiracions europees" d'Ucraïna i "l'elecció europea" del país, però no inclouAbans de la reunió ja es plantejava que la resposta a la petició d'adhesió fos un possible reforç de l'acord d'associació amb el país, per exemple, amb un apropament de Kíiv al mercat únic i al sistema energètic europeu.En el cas de les peticions d'adhesió de, el text es limita a recordar que el Consell ha demanat a la Comissió Europea que emeti una opinió, com també ha fet en el cas d'Ucraïna.A banda de la qüestió de l'entrada a la UE, la declaració dels líders condemna l'atac militar rus a Ucraïna i subratlla que Rússia té "tota la responsabilitat" de la guerra. Els 27 també remarquen que estan preparats per adoptar"ràpidament" i que continuaran donant suport a Ucraïna. A més, reclamen a Rússia que permeti corredors humanitàries per evacuar civils.Abans de la trobada,havien donat suport a accelerar el procés d'entrada d'Ucraïna al club comunitari com a mostra de suport davant l'atac rus. Després de les peticions d'entrada d'Ucraïna, Geòrgia i Moldàvia, els 27 han activat el procés per estudiar-les, però a l'arribada a la cimera alguns líders ja havien refredat les aspiracions d'aquests tres països de tenir un procés d'adhesió ràpid.El més contundent ha estat el president francès,. "Podem obrir un procés d'adhesió amb un país en guerra? No ho crec", ha declarat Macron en arribar a la trobada informal de líders. En el mateix sentit, el primer ministre dels Països Baixos,ha remarcat que "no existeix cap procés ràpid d'adhesió" i el de Luxemburg,ha advertit que "no es pot donar a Ucraïna "el sentiment que tot pot passar d'un dia a l'altre".A banda de com respondre a les peticions d'adhesió, una altra de les qüestions que han debatut els líders és el preu de l'energia. En la trobada, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat als 27 la seva proposta per reduir lade Rússia, així com per fer front aSobre aquesta última qüestió, la mateixa Von der Leyen ha anunciat que presentarà a finals de març mesures per "limitar l'efecte contagi" del preu del gas en el de l'electricitat. Entre aquestes mesures, l'executiu comunitari contempla límits temporals al preu del gas.​​​​​

