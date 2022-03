El truc infal·lible per trobar la gasolinera més barata

L'encariment delés una de les conseqüències de lamés palpables a casa nostra. En diverses benzineres, el preu de la gasolina ja ha superat els dos euros el litre després de dies d'augments bruscs.Les despeses per als conductors s'han disparat fins al punt que cada vegada és més important mirar d'estalviar al màxim.és l'opció més dràstica, però molts cops és impossible, així que només queda l'alternativa debenzineres per trobar la més barata.Per localitzar l'estació de servei amb el combustible a un preu més assequible,facilita la recerca als seus usuaris. El truc és tan senzill com entrar a l'aplicació i buscar l'opció "" (pot ser que es trobi a l'apartat "Més...").En prémer aquest apartat, el mapa mostra(i també llunyanes, si s'amplia) amb el cost de la gasolina sense plom 95, de manera que és molt visual la comparació dels preus. Si es clica una benzinera del mapa i es desplega més informació, l'app també informa dela l'establiment seleccionat.

