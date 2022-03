El Congrés permet tramitar la llei espanyola d'habitatge amb els vots d'ERC

PDECat i Junts recelen de l'acord

ERC recorda al PSOE que cal que compleixi els compromisos

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous per 174 vots en contra, 161 a favor i 4 abstencions les esmenes a la totalitat que PP, Cs, PDECat, PNB, i Junts havien presentat contra la Llei d'habitatge. El text continua la seva tramitació gràcies als vots de les formacions del govern espanyol, Bildu i ERC, amb qui han assolit un acord que passa per garantir que la norma que sortirà de les Corts respectarà escrupolosament les competències de les autonomies.Amb tot, ERC ha advertit el govern espanyol que el seu suport passa únicament per impedir que la llei quedi varada en aquest punt, i que si vol els seus vots per a l'aprovació definitiva de la norma haurà de complir els seus compromisos. ERC ha anunciat a mig matí que permetria la tramitació del text a canvi d'un compromís oral i escrit de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre el respecte a les competències autonòmiques.Durant el seu discurs, Sánchez ha assegurat que la llei respecta escrupolosament les atribucions de les comunitats autònomes, "i, per tant, també les de l'Estatut de Catalunya", i s'ha mostrat convençuda que s'aprovarà amb les forces "progressistes, inclosa ERC". El fet que el Congrés hagi rebutjat les esmenes a la totalitat implica que la llei es pot tramitar ara en comissió, on les formacions podran fer aportacions. El text definitiu se sotmetrà a criteri de la cambra en els pròxims mesos.Segons la ministra Sánchez, "la llei habilita a les comunitats autònomes per adoptar mesures més intenses a zones residencials amb preus tensats" i permet que els ajuntaments "puguin establir recàrrecs sobre béns immobles desocupats de manera permanent, sempre que no siguin segones residències". Són algunes de les peticions dels republicans, que en les últimes setmanes han demanat respecte per les competències autonòmiques, mesures per establir alternatives residencials en els desnonaments, i una limitació dels preus del lloguer a les zones tensades.La ministra ha afirmat que la llei també adopta mesures d'intercanvi d'informació entre les administracions, com la creació d'un registre de contractes i un índex de preus de referència. "La nostra preocupació és garantir un habitatge digne, evitant els infra-habitatges, donant protecció als qui signin un contracte i atendre els més vulnerables". A més, segons Sánchez, es reforça la cooperació entre els jutges i els serveis socials per garantir que les persones més vulnerables, o les que estiguin sotmeses a processos de desnonament, rebin amb celeritat ajuda de l'administració.Amb tot, els republicans adverteixen que si l'executiu no manté el seu compromís de respectar les competències autonòmiques durant la tramitació que ara s'obre votaran en contra de la norma quan se sotmeti al dictamen definitiu del Congrés.El portaveu del PDECat, Ferran Bel, ha afirmat "molts articles" de la llei envaeixen les competències de les comunitats perquè, entre altres, aborda qüestions relacionades amb l'habitatge protegit o la delimitació de les zones tensades. La diputada de Junts Mariona Illamola ha afirmat que el text vulnera les competències de l'Estatut, tal com han recordat, ha dit, tant la resta de formacions que han presentat esmena a la totalitat com l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).La Llei, ha afirmat, suposa "desmantellar" les mesures adoptades pel govern de la Generalitat, i a més "no millora" el que ja s'ha regulat. "No ens serveix el cafè per a tots, perquè cada territori coneix les seves necessitats i peculiaritats", ha dit. "Per a Junts el respecte a les competències de la Generalitat és una via vermella", i "aquest text suposa la imposició d'un nou marge de capacitat de decisió per a les comunitats" que es converteixen "en meres col·laboradores de la gestió del dret a l'habitatge".ERC ha mantingut fins al final una esmena de substitució de text que ha obtingut el suport de Bildu però que ha quedat rebutjada. El seu vot en contra de la resta d'esmenes ha estat decisiu perquè la Llei continuï el seu camí. La diputada d'ERC Pilar Vallugera ha recordat al PSOE que "no tenen els vots per legislar a la seva voluntat" i, per tant, els socialistes hauran de complir els seus compromisos. Ha advertit que la seva formació no acceptarà la vulneració de competències exclusives de la Generalitat, i ha recordat que ERC "no farà ni un pas enrere en les parcel·les de l'autogovern".La CUP no ha donat suport a les esmenes de la resta de formacions per no sumar els seus vots a les formacions "de la dreta". "Deixarem que es tramiti", ha dit Albert Botran, malgrat que ha advertit que el text és "insuficient" i la llei és "recentralitzadora". Segons Botran, la CUP només avala que la llei es tramiti, però "tal com està ara no la votaríem a favor". "No es confiïn com sempre ni juguin al xantatge", ha advertit, perquè "només la votarem si és una llei que avanci".

