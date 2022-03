plegats a. És la primera vegada que el partit deentra a formar part d'un govern autonòmic i ho fa en plena transició dels populars per triar el seu nou líder, previsiblement el president gallec. Dins del govern que presidiràs'hi integrarà l'extrema dreta amb una vicepresidència i tres conselleries, a més de presidir les Corts regionals. Malgrat la gran visibilitat pactada, Vox ja ha deixat caure que l'acord és "de mínims".Ha estat el mateix Mañueco qui ha anunciat el pacte a través de Twitter minuts abans de la sessió constitutiva de les Corts castellanolleoneses aquest dijous."Hem arribat a un acord de legislatura amb Vox sobre la base d'un programa al servei de les persones de Castella i Lleó i que permeti uni sòlid amb ple respecte a l'ordre constitucional i a l'Estatut d'autonomia", ha dit Mañueco, que ha explicat que l'acord s'estén "a la mesa de les Corts i al govern de Castella i Lleó".En virtut de l'acord, el president de les Corts serà el dirigent de Vox Carlos Pollán, que va ser cap de llista per Lleó i que s'ha estrenat ja en el càrrec amb un discurs en el qual ha fet referència al "diàleg" per resoldre les diferències entre partits i després del qual ha topat amb la negativa de diputats d'esquerres a donar-li la mà un cop prometien el càrrec. El futur vicepresident de l'executiu serà el líder del partit d'extrema dreta a Castella i Lleó,A més,Vox assumirà tres conselleries més del gabinet de Mañueco.L'acord entre PP i Vox s'ha tancat in extremis poc abans que arrenqués l'acte de constitució de les Corts, en el qual Vox havia avisat que votaria els seus propis candidats si no arribava a un pacte global amb els populars. Desde Vox esperen una col·laboració lleial amb Mañueco durant la legislatura i que l'executiu regional actuï de forma unida, tot salvant les diferències que van tenir PP i Ciutadans la passada legislatura.Aquesta estrena del partit de Santiago Abascal en un govern autonòmic es produeix en un moment en què els populars tenen la vista posada en el congrés de principis d'abril per entregar la comandància de la formació a Alberto Núñez Feijóo després de la convulsa renúncia depel front obert amb la presidenta de Madrid,

