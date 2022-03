Sor Lucía Caram portarà en avió privat més de tres-cents refugiats ucraïnesos a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

anirà dissabte en avió privat fins aper recollir uns 350a qui es gestionarà l'acollida tot i que pot ser que algunes famílies, després, es desplacin a altres poblacions on tinguin familiars o coneguts. L'expedició forma part d'una campanya conjunta amb-Open Arms- i elDel total de refugiats200 els assumirà, una setantena més aniran ai els altres 70 els acollirà la, segons ha explicat Caram aDos dies després que Sor Lucía Caram viatgés amb José Luís en furgoneta fins a la frontera romanesa amb Ucraïna per portar sis persones, en, fins al Convent de Santa Clara després de recórrer gairebé 6.000 quilòmetres, la monja manresana no ha parat fins a coordinar-se amb aquesta expedició per aconseguir treure els refugiats d'una manera "més efectiva". A més, avisa que la voluntat és anar repetint aquesta operacióPer això insisteix en fer una crida per trobar allotjaments a Manresa o a municipis que no estiguin més lluny de 25 quilòmetres de la capital del Bages. "La Fundació farà l', no és només portar-los aquí, sinó també ajudar-los en el tràmit de la documentació, escolaritzar els infants, donar-los ajuda psicològica,... per això ens cal que no siguin massa lluny", explica.La primera acollida de la setantena de refugiats que arribaran a Manresa es farà a l'des d'on ja es repartiran directament als pisos buits o a les cases d'acollida.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor