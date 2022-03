Enric Sòria: «Fuster sentia que l'expansió de la seva figura tapava l'obra»

Enric Sòria, comissari de l'Any Fuster Foto: Josep Lluís Escudero

Enric Sòria, comissari de l'Any Fuster Foto: Josep Lluís Escudero

(1958) és el comissari a Catalunya de l' Any Joan Fuster , una commemoració que busca revisar l'obra de l'escriptor valencià i examinar-la a fons. Llicenciat en Història, autor d'assajos, poemes i traduccions, periodista cultural, professor a la universitat i estudiós de l'obra de Fuster, Sòria defensa que l'actitud "inquisitiva i crítica" de l'escriptor de Sueca es pot traslladar a l'actualitat. "Necessitem figures que plantegen preguntes", argumenta.Nascut a Oliva (la Safor) i resident a Barcelona des de fa més de dues dècades, Sòria es coordinarà amb eli lesper coordinar els homenatges a Fuster als tres territoris, una col·laboració que confia que marqui "una línia" de cara al futur. Amb les activitats de l'Any Fuster es busca "posar davant la llum pública" un autor amb la capacitat de "no creure's mai del tot res".- Ens hauríem de remuntar a l'adolescència. Un dels llibres que hi havia a casa era de Joan Fuster, Nosaltres els valencians, i me'l vaig llegir. Estava una mica per damunt de la meua edat, diríem, però em va interessar molt. Després ja vaig llegir els assajos, que em van fascinar, sobretot els Dietaris i els Judicis finals, quan ja estava a la facultat, i vaig continuar llegint-lo.- Com sempre en les commemoracions, l'objectiu és tornar a conèixer l'obra, revisar-la i fomentar-ne la lectura. Es reeditaran llibres, se'n publicaran de nous i es busca recuperar la figura literària i com a pensador, escriptor i persona interessada pel seu país de Joan Fuster. També aprofundir en el seu coneixement, perquè hi haurà simposis a la universitat. Per un costat, es busca divulgar-lo i per l'altre, examinar-lo més a fons.- És un pensament independent, una prosa lliure que examina les coses que passen al seu voltant i el que pensa la gent i per què pensa això. Crec que aquesta actitud inquisitiva, crítica, es pot traslladar al moment actual, en què necessitem figures així que posen a debatre les qüestions i plantegen preguntes.- La ironia, la capacitat de no creure's mai del tot res, fins i tot a ell mateix com a preguntador, i la capacitat de penetració: no quedar-se mai en la superfície dels temes i anar discutint-los. Una de les coses que més m'agraden és que debat amb ell mateix i el lector veu com va matisant el que va dient. I també la immensa gràcia com a prosista que té, és molt divertit de llegir, molt amè.- En part sí, perquè la seua repercussió política va ser molt important durant la Transició i això va fer que el focus s'encarara molt en aquesta qüestió. Ell mateix va protestar de vegades i va dir "soc un escriptor, un assagista". Ell tenia la sensació que l'expansió de la seua figura pública tapava el més important de la seua obra, la literatura.- En primer lloc perquè va ser la part juvenil de la seua literatura, la que fa més temps que va aparèixer. Després perquè ell mateix quan es va dedicar quasi exclusivament a l'assaig i es va convertir en una figura literària en prosa i en aquest assaig d'idees sobre idees, ell mateix va ser una mica despectiu amb la seua poesia com un pecat de joventut. Pense que en això ens l'hem cregut massa, perquè la seua poesia és molt potent. En aquest Any Fuster intentarem recuperar la poesia, que últimament s'està treballant bastant, però potser la gent no se n'ha fet prou ressò.- Va ser un llibre molt polèmic, però no l'únic, perquè el més polèmic va ser El País Valenciano, que era una guia de viatges, però va caure molt malament a una certa gent, i en ser en ple franquisme no va poder tenir dret de rèplica, no va poder matisar els atacs que rebia i això va polaritzar una mica massa amb fenòmens com el blaverisme, perquè es van traure coses de context.- El que salda sempre els deutes amb el llegat dels escriptors és llegir-los, i quan és un escriptor que val la pena sempre som a temps de llegir-lo. Els centenaris s'aprofiten per tornar-lo a posar davant la llum pública, però el que l'ha de llegir és el lector. Continua sent molt amè i estimulant.- Van tenir una relació d'autèntica amistat entre escriptors, que no és tan habitual com sembla i més entre escriptors que no estaven d'acord en una pila de coses. Pla i Fuster es discutien, no tenien la mateixa visió del món, però alhora s'admiraven com a escriptors. Pla va anar a veure Fuster moltes vegades a Sueca, Fuster va anar al Mas de Llofriu, van viatjar junts a alguns llocs i anaven discutint-se, però eren amics. En quasi totes les fotos que surten junts riuen. S'ho passaven bé, tenien un codi irònic comú i això era més important que les idees.- Per exemple, les exposicions que es faran al País Valencià, aquí també les veurem; i bastants actes seran compartits. Quan estigui la cosa més embastada, hi haurà més coses en què col·laborarem.- No soc profeta, però espere que sí. Ara és una bona ocasió per marcar una línia, perquè és un autor valencià que publicava quasi sempre a Barcelona, que va tenir repercussió profunda ací i allà, i els lectors de Fuster són tant valencians com mallorquins i catalans des del principi. És un bon pas per convertir aquestes col·laboracions en habituals.- És un recull de textos que he fet sobre Fuster, alguns bastant antics sobre la poesia de Fuster i altres més recents, com els pròlegs de llibres de Fuster i alguns articles extensos sobre l'estil de Fuster i el Dietari.- Per exemple, el que encapçala la foto de l'Any Fuster: "Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria". És un aforisme que m'encanta. O un dels últims de Sagitari, que més o menys diu que tot poder és humiliant sempre, i ho podem meditar amb paciència mentre esperem al semàfor. Mentre esperem al semàfor també estem sotmetent-nos a una ordre una mica arbitrària.[plantillajoanfuster]

