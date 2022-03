Educació confirma que nou escoles de l'Opus passaran a ser mixtes

Elconfirma queque fins arade cara al curs vinent a l'etapa de. Així ho ha pogut avançar TV3, després que fa uns dies la conselleria dereclamés a aquests centres escolars vinculats a l'Opus Dei una sèrie de requeriments perquè demostressin amb proves que realment anaven a canviar el seu model actual.En un, aquestes escoles havien d'especificar com es faria el canvi i presentar un nou projecte educatiu basat en la. Una documentació que ha estat facilitada i, per tant, la Generalitat els donai poder aixíAixí doncs, lestal com ja va avançar NacióDigital , i que majoritàriament formen part del grup de centres d', són:Per contra, dels 11 centres concertats que fins ara separaven l'alumnat per sexe, n'hi haque. Es tracta de(Sant Cugat) i(Arboç) que no haurien respost favorablement a les demandes del Departament d'Educació per poder mantenir el. Així doncs, a partir del curs vinent,a secundària passaran a sermentre, per ara, aguantaran el concert de primària que no caduca fins a l'any 2026.La Generalitat ja va anunciar al mes d'octubre passat que la seva intenció d'acabar amb els concerts a totes aquelles escoles que, emparant-se en la nova llei d'educació (). El conseller d'Educació,, al·legava que els centres educatius del país havien d'"estar lliures de discriminació".

