Així són els nous trens d'FGC al Vallès

En total, 15 noves unitats, permetran un nou itinerari tipus metro amb trens a Terrassa i Sabadell cada 5 minuts respectivament, 2,5 a Sant Cugat.



Dels nous trens, destaca especialment la il·luminació, les pantalles d'informació, el nou tapissat o els endolls sota cada seient. pic.twitter.com/luUes1ZDvU — Carlos (@trenesmania) March 8, 2022

Destaquen els canvis en les pantalles d'informació, el tancament de les portes, el nou tapissat, la il·luminació o l'accés a endolls a sota de cada seient. El pressupost dels 15 nous combois que s'aniran instal·lant progressivament ha estat de 99,5 milions d'euros.

Hem estrenat els primers nous trens de la línia Barcelona-Vallès de #FGC. D’aquí uns mesos entraran en servei els 15 previstos i guanyarem freqüències en la connexió del Vallès amb Barcelona. Descarbonitzem la mobilitat i vertebrem el país amb un #transportpúblic més competitiu. pic.twitter.com/Ki558AjH4b — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) March 7, 2022

(FGC) està d'. Al llarg de les últimes hores, laha començat a acollir lesdelsque serviran per incrementar la freqüència de trens . Un augment que permetrà que, en hora punta, a l'estació de Sant Cugat hi circuli un tren direcciói un de-a més dels trens del ramal Universitat Autònoma (S6) i Tibidabo (L7)-. Construïts a la fàbrica suïssa de Stadler a València i muntats als tallers de Rubí , elsestan formats per quatre cotxes de dos tipus diferents, formant dos semi-trens simètrics. Construïts amb aliatges d'alumini, tenen una longitud d'unsi disposen d'una cabina de conducció a cada extrem,, i poden assolir una, com la resta de trens de la línia.El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori,, ha celebrat l'en la connexió de les comarques vallesanes amb la capital catalana. "", ha apuntat. En la mateixa línia, la presidenta de FGC,, ha reivindicat que aquesta operació permetrà assolir una "" de transport públic.Aquest estiu ja es va posar en marxa una nova subestació elèctrica de tracció a Bellaterra que assegurarà laamb una generació extrade fins aamb un disseny basat en paràmetres de seguretat, fiabilitat, eficiència, eficàcia i sostenibilitat.

