Barcelona torna a ser un clam feminista en la manifestació del 8-M

La manifestació delha tornat a ser, un any més, un clam. La marxa ha arrancat des de la plaça, en un ambient festiu en què 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han reivindicat la importància de la dona en la societat. El mal temps durant tot aquest dimarts a la capital catalana no ha estat un escull per a la mobilització.Durant la manifestació s'han vist pancartes que inclouen lemes contra la guerra a, com ara "Nique ens destrueixi ni pau que ens oprimeixi". A més, també càntics de "la nit és nostra, cap agressió sense resposta". Una de les reivindicacions d'aquest any és la regularització de persones migrades. "La lluita feminista sempre serà antirracista", "papers per a totes" i "regularització ja" han estat algunes de les consignes en aquest sentit.En la mobilització també s'han sumat col·lectius diversos, com la Marea Pensionista, que ha denunciat que l'escletxa entre dones i homes no és només salarial sinó també en les pensions, i sindicats com la Intersindical. Els lemes reivindicatius es combinen amb batucades en una manifestació feminista del 8-M amb ambient reivindicatiu i festiu. La manifestació es desenvolupa ara per lade Barcelona.Les representants dehan reivindicat la igualtat de les dones amb els homes, així com la lluita contra totes les violències masclistes. En atenció als mitjans a la plaça Universitat, aquest dimarts i en el marc del 8-M, les dirigents polítiques s'han manifestat pel centre de Barcelona pel Dia Internacional de les Dones.D'una banda,(PSC) ha demanat l'abolició de la prostitució, i(ERC) ha dit que acabar amb els feminicidis ha de ser una "qüestió d'estat". La presidenta del Parlament,(Junts) ha reclamat una transformació social "total", i(comuns) ha exigit redoblar esforços contra les violències masclistes.

