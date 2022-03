El preu de la llum posa el fre, però registrarà el segon màxim històric

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista espanyol se situaràen els, segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (). Unmés barat que el dia anterior. Malgrat aquesta reducció, el preu de la llum registrarà el, marcat encara per les tensions que genera la invasió russa d'Ucraïna en el mercat energètic.En les hores en què es preveu més consum, el preu del MWh superarà novament la barrera dels, mentre que en les hores de menys demanda, l'import se situarà en els. Després del rècord del, amb un preu mitjà del MWh dei pics de 700 euros per MWh en les franges de major consum, dimecres es trencarà amb la dinàmica expansiva del cost energètic.

