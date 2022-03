La Generalitat establirà un mínim d'aliments de proximitat a escoles i hospitals públics

Laestà treballant en una llei de contractació pública alimentària que estableixi un percentatge mínim de productes de proximitat pels hospitals i les escoles públiques. El Govern està analitzant les regulacions promogudes per altres administracions, mentre conversa amb la, que també vol legislar en aquest àmbit. La voluntat delés que la nova llei s'apliqui conjuntament amb un marc de distribució que garanteixi que les comandes arriben al sector primari respectant els requeriments de traçabilitat dels productes.Segons ha explicat el director general d'Empreses Agroalimentàries,, l'objectiu és dissenyar una norma "" i "", que ajudi a incrementar l'interès de la ciutadania per l'agricultura i la ramaderia de quilòmetre zero. El director gerent de la promotora dels aliments catalans (Prode-ca),, ha admès que "".catalans "prioritzen" els productes de proximitat, segons indica un mapatge elaborat pel Govern a través d'una enquesta entre consumidors. En aquesta direcció, la ciutadania valora positivament la possibilitat de recolzar l'economia local i els petits productors. No obstant això, molts consumidors consideren que l'dels productes de quilòmetre zero i laals comerços dificulten la seva compra. Per a pal·liar-ho, la Generalitat vol millorar els sistemes de distribució i facilitar l'entrada dels petits consumidors al sector de la venda en línia.

