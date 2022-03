El Govern investiga una cadena de moda que només ofereix talles petites per combatre la «pressió estètica»

Elha posat en marxa una investigació contra unade la moda que només ofereix talles petites -XS i S- com una de les primeres mesures clau del pla perque, segons ha detallat la consellera d'Igualtat i Feminismes,, pateixen les dones. En aquests termes s'ha expressat en la roda de premsa posterior al consell executiu, que ha centrat bona part dels continguts en el 8-M, dia internacional de la dona i jornada especialment reivindicativa en els últims anys. Verge ha indicat que aquest pla d'acció contra la pressió estètica té com a intenció "donar una resposta política a laque produeixen i perpetuen els estereotips i les discriminacions de gènere, racials i capacitistes".Aquestes actuacions contra la multinacional -no especificada en la intervenció inicial de la consellera- s'han iniciat a partir de la recepció d'una denúncia dipositada en el formulari electrònic queha posat a disposició de la ciutadania. La denúncia remarca que la roba d'aquesta botiga per a dones està estructurada al voltant de peces que "només es poden posar dones amb complexió de nenes", i detalla que aquest tipus de complexió és pròpia d'un. Aquest tipus de botiga, però, no és un establiment destinat al públic femení infantil. Com que oferir aquestes talles exclusivament petites podria fer entrar la cadena en una discriminació contra les dones amb talles mitjanes o grans, s'ha decidit actuar-hi en contra.A banda, el Govern té en compte que es podria estar contravenint la, que també té com a objectiu evitar qualsevol forma de discriminació per motiu d'aspecte físic. La pràctica de vendre talles "exclusivament i excessivament petites" podria suposar un risc que es fomentin trastorns greus de les conductes alimentàries a part de la població infantil, adolescent i de dones joves. "La pressió estètica que viuen constantment les dones, ja que provoca una insatisfacció permanent amb el cos al llarg de tota la vida. No és normal que les dones siguinper la seva aparença física i que s'imposin uns ideals de bellesa sobre quins són els cossos acceptats i desitjats", ha indicat Verge.Segons dades de l'del 2020, eles volen aprimar, i el 41% ha fet alguna vegada dieta pel seu compte i sense consell professional. Aquestes malalties, segons dades del Departament de Salut, afecten al voltant de 28.000 adolescents i joves a Catalunya, aproximadament el 5% de les noies. "És pressió estètica que els cossos que surten a la televisió, al cinema, a les xarxes socials o a la publicitat siguin, joves i prims, en alguns casos fins i tot per sota dels nivells saludables, que creen un imaginari social on hi ha cossos fora de norma", ha ressaltat la consellera."Com totes les violències masclistes, la pressió estètica ha de ser assenyalada per tal que deixi de ser normalitzada i cal reconèixer que impacta de manera diferent en funció de l'edat, de si es té alguna, delo de l'expressió de gènere", ha reflexionat Verge en el transcurs de la roda de premsa. El pla també inclou continguts educatius per a les escoles i, pel que fa a les talles petites, també es valorarà la possibilitat d'incloure'n la regulació dins les normatives vigents.

