Sánchez creu que el rei emèrit deu «una explicació» als espanyols

El rei Joan Carles deu “una explicació” als espanyols perquè no són de “rebut” els fets que va descriure la Fiscalia en arxivar les diligències contra ell, segons ha dit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una conversa amb els periodistes durant el vol que el traslladava a la base de l'OTAN a Letònia on visita les tropes espanyoles desplegades.

Sánchez va confirmar que va ser informat prèviament per la Zarzuela de la carta del monarca emèrit en què assegurava que no tornaria a residir a Espanya. “El que no és admissible són les informacions que hem conegut en aquest temps, que són decebedores. Creiem que deu una explicació als espanyols”, ha indicat a la premsa.

Preguntat per la inviolabilitat del rei, que el mateix Sánchez va assegurar l'octubre passat que era "arcaica" i calia revisar, ara ha dit que n'informarà "quan hi hagi notícies", però la setmana passada la ministra de Justícia, Pilar Llop, va afirmar que "no hi ha majories" per eliminar aquesta protecció constitucional del monarca.



També en la roda de premsa posterior al consell de ministres, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha manifestat que l'emèrit ha de donar una "explicació" als ciutadans sobre les seves actuacions particulars, a la vegada que ha reiterat el "respecte" de l'executiu per les seves decisions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor