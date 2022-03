Junts avala que el Consell per la República lideri el nou full de ruta al marge dels partits

, en el discurs d'investidura com candidat -finalment escollit- a la presidència del, va fer una crida a "reduir la dependència" dels partits i a seguir el propi camí sense esperar l'acord estratègic entre les formacions independentistes catalanes. També va remarcar que, en cas d'haver d'escollir entre el lideratge deo bé el del Consell, apostaria per aquesta segona opció. Totes dues consideracions han rebut aquest dilluns el suport de la portaveu de Junts,, que ha protagonitzat l'última roda de premsa en el càrrec. Deixarà el càrrec per centrar-se en la candidatura a l'alcaldia de Barcelona i serà substituïda per Josep Rius Artadi ha constatat que els partits han estat, i ha indicat que és "molt important" que el Consell tiri endavant el nou full de ruta "al marge" de les formacions polítiques. "Un cop marcada, ens hi anirem sumant", ha remarcat la també vicepresidenta de Junts. "Aquest organisme està fora de les polítiques diàries i del marc legal espanyol, fora de les tutel·les. Cridem a seguir reforçant el Consell, que", ha indicat Artadi.El Consell per la República estava inclòs en el pacte entre Junts i ERC que va permetre la investidura de-maig del 2018-, però no es va poder posar en marxa fins al cap de mig any. L'empresonament, de nou, de bona part dels dirigents governamentals de l'1-O i la detenció de Puigdemont a, que el van dur a estar mesos al país germànic fins que va poder tornar a Brussel·les amb l'extradició per rebel·lió tombada pel tribunal d', van endarrerir els terminis. L'organisme, que beu del mandat de l'1-O, s'havia de reformular aprofitant la nova legislatura, però les reunions de la cúpula independentista no han portat cap acord.Aquestes reunions, avançades per NacióDigital l'octubre de l'any passat , han servit per elaborar un diagnòstic de tots els efectes de la tardor del 2017 i també per calibrar quins han de ser els propers passos del procés. Tanmateix, al llarg de les últimes setmanes s'ha certificat que l'entesa era complicada, també perquè no hi ha hagut acord per reformular el Consell. ERC recela de l'organisme, perquè insisteixen que és, com a president de la Generalitat, qui ha de liderar l'estratègia. Des de Brussel·les, en tot cas, remarquen que no és una qüestió de lideratges ni de composició -hi ha Junts, Poble Lliure, Acció per la República, l'ANC i Òmnium, però amb una presència minvada d'ERC i no orgànica de la CUP-, sinó d'entendre's amb el full de ruta. I el Consell en té un de propi, el Preparem-nos, que aposta per preparat el nou "embat".

