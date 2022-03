Josep Rius serà el nou portaveu de Junts en substitució d'Elsa Artadi

Relleu en la plaça de portaveu a, vicepresident de la formació i diputat, assumirà aquesta responsabilitat en substitució d', que se centrarà en la seva tasca com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Així ho ha explicat la mateixa Artadi en la roda de premsa posterior a l'executiva d'aquest dilluns, en la qual ha assenyalat que la seva prioritat és la campanya de lesdel 2023. "Sabeu que és una feina que he fet amb molt de gust, però ara és el moment de prendre la decisió", ha apuntat la també vicepresidenta de Junts, que ja ha estat escollida sense rivals per liderar el cartell a la capital catalana . Artadi ha aprofitat per recordar que també va ser una decisió "molt difícil" no entrar a formar part de l'actualcom a vicepresidenta.Rius també va optar per quedar-ne fora i centrar-se en la seva tasca com a diputat. Es tracta d'un dirigent de la màxima confiança de, president del partit: en va ser cap de gabinet en la legislatura de l'1-O, i forma part del seu cercle més reduït. També va formar part de la primera alineació catalana de la taula de diàleg, celebrada a Madrid el 26 de febrer del 2020, i gaudia de bona interlocució amb laa través de la figura d', excap de gabinet de. Rius va dirigir l'oficina deen els primers compassos de la seva presidència, però va acabar plegant per convertir-se en director general d'a.Quan es va obrir el procés de primàries per fer les llistes de Junts, Rius va presentar-s'hi i va obtenir plaça entre els vuit primers d'una candidatura encapçalada per Puigdemont i. La decisió d'Artadi ha estat debatuda prèviament amb l'expresident, amb la presidenta del Parlament i també amb el secretari general de la formació,. Pel que fa al futurdel partit, que s'hauria de celebraraquest estiu, no ha volgut clarificar si s'obrirà el meló dels càrrecs. Pràcticament des que va néixer el partit, el debat sobre els lideratges ha estat ben viu a la formació

