Qui és qui al nou secretariat de la CUP?

1. Maria Sirvent

2. Joan Ramon Sanz, "Jota"

3. Gemma Codina

4. Txus Magallón

5. Marta Gilabert

6. Albert Giménez

7. Laure Vega

8. Jordi Barbero

9. Quim Soler

10. Ester Diaz

11. Edgar Fernàndez

12. Hug Lucchetti

13. Íñigo Robredo

14. Jaume Casals

15. Isa Chacón

Laha renovat aquest divendres el, l'òrgan que coordina la gestió política de l'organització i desenvolupa i executa els acords presos a les assemblees i als consells polítics, per encarar elsque el partit té per davant en els propers dos anys. La nova executiva cupaire, encapçalada per l'exdiputada, agrupa perfils poc mediàtics però de llarga trajectòria com a militants de l'i en els moviments populars i teixit associatiu municipal. Han participat 643 militants dels 2.227 que tenien dret a vot. Això és una participació del 28,87%. La candidatura de Sirvent, l'única llista col·lectiva que es presentava, ha rebut el suport de 85,15% dels vots.El nou secretariat considera plenament vigent laal presidentde cara a l'any que ve, pactada en l'acord d'investidura amb. Els republicans consideren que aquest punt de l'acord ha perdut sentit en el moment que els cupaires no van facilitar l'aprovació dels pressupostos, i des de la CUP adverteixen que, ara com ara, no tornarien a facilitar la investidura d'Aragonès. La qüestió s'haurà d'abordar l'any que ve, a meitat de la legislatura. En la definició de la línia política de la CUP, a més del secretariat i les organitzacions, té un pes important el grup parlamentari, capitanejat per. La cap de llista,, té un paper més discret.Elserà intens en els propers dos anys. El repte principal del nou secretariat seran les, on els anticapitalistes aspiren a reforçar la presència al territori i recuperar la representació a. Aquest cap de setmana la CUP celebra un congrés per posar en comú els diferents debats territorials que s'han tingut en els propers mesos per començar a traçar una estratègia de cara als comicis. L'any que ve es faran també lesi la CUP vol abordar el debat sobre si s'hi ha de presentar o no. No es pot descartar, tampoc, uni els anticapitalistes han de fer balanç de la participació al Congrés i decidir si s'hi tornen a presentar i amb quines aliances.Entre els noms destaca el d', que repeteix al secretariat i que, previsiblement, hi tindrà un paper important. Hi ha cinc militants d'-, un dels principals partits que dona suport a la CUP, i altres noms que són propers a aquesta organització, com la mateixa Sirvent. Hi ha perfils de l'anomenada "", com ara, i no hi ha cap militant de, una de les altres organitzacions principals de la CUP, ara centrada en reforçar fronts com el sindical, teixir candidatures àmplies de cara a les municipals i implicada en el. Us expliquem qui són els nous membres del secretariat nacional de la CUP:(Terrassa, 1987) és el nom més mediàtic del nou secretariat nacional. Comença a militar al moviment estudiantil a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'any 2010 entra a la CUP de Terrassa. Va ser regidora a l'Ajuntament i també diputada al Parlament la passada legislatura. A la cambra, va treballar en la campanya contra la coneguda com Llei Aragonès. L'últim any ha estat assessora de Pau Juvillà a la mesa del Parlament fins que el diputat va perdre l'escó, i també assessora del grup parlamentari. Sirvent es advocada especialitzada en menors, gènere i estrangeria, entre d'altres, i també està implicada en l'activisme i el moviment associatiu de Terrassa.(Girona, 1973), més conegut com "Jota", és educador ambiental i milita a la CUP des de 2011, tot i que està vinculat a l'esquerra independentista des de fa més temps. Aquell any va començar a formar part de l'Assemblea Local de Figueres i de la Mesa Territorial. Des d'allà va participar en la comissió nacional de seguiment del 9-N. Entre 2015 i 2019 va ser regidor a l'Ajuntament d'Ordis (Alt Empordà), municipi on viu. Militant des de molt jove en moviments estudiantils i antimilitaristes.és de Sallent, el mateix municipi que Anna Gabriel. Nascuda el 1983, és enginyera tècnica forestal i tècnica en gestió i organització d'empreses agropecuàries i tècnica en gestió i organització de recursos naturals. Va començar a participar a la CUP el 2003 i va formar part del nucli impulsor del partit a Sallent. Implicada en la política municipal, també ha estat vinculada a la política nacional com a representant de la Catalunya Central al Consell Polític de la CUP. Va militar al SEPC de Lleida i actualment és militant d'Endavant. A Sallent, ha format part de les llistes electorals de la CUP a l'Ajuntament i està involucrada en el teixit associatiu del municipi.(Barcelona, 1963), és activista social pel dret a l'habitatge i pel dret a l'empadronament. A principis dels 90 va anar a viure al Penedès i és impulsor del Sindicat de Llogateres. És militant de Constituents per la República, un partit polític que neix el 2015 com a corrent de Procés Constituent, i que dona suport a la CUP. Ha anat a les llistes electorals de la CUP a Vilafranca i també al Parlament, i és membre actiu del grup territorial d'habitatge de la CUP.(Girona, 1992) és psicopedagoga i treballa d'orientadora educativa en un institut de Santa Coloma de Gramenet. Va començar a militar a Girona el 2006 al SEPC i després a Maulets. L'any 2018 entra a la CUP de Poblenou i s'implica en diverses lluites del barri. Forma part de la gestora del Casal Independentista L'Octubre, del col·lectiu feminista, del CDR i del sindicat de barri, entre d'altres. El darrer any i mig ha format part del secretariat municipal de la CUP de Barcelona.(Rubí, 1981) és professor d'Història i Llengua Catalana i militant de la CUP des de 2012. Va ser regidor a l'Ajuntament de Rubí entre els anys 2018 i 2019 i des de fa tres anys forma part de la mesa territorial del Vallès Occidental. Fa anys que és militant de la CGT, està vinculat al casal de Rubí i participa en col·lectius antifeixistes i pel dret a l'habitatge al seu municipi.Militant de base i vinculada a moviments relacionats amb l'autogestió i la cultura,(Sant Boi de Llobregat, 1991) va entrar a la CUP l'any 2010, amb 19 anys. Fins fa poc, la seva militància s'havia centrat en l'àmbit local i comarcal, en col·lectius vinculats a la cultura, el feminisme, l'antifeixisme i el dret a l'habitatge. És militant d'Endavant i en l'últim any ha format part de l'Àrea Estratègica i Moviments Populars de la CUP. És estudiant de Dret i ha fet un postgrau sobre creació i gestió d'empreses de l'Economia Social i Solidària i un altre d'anàlisi del capitalisme contemporani. L'any 2019 es va presentar com a candidata a l'alcaldia per Guanyem Sant Boi.(Sant Boi de Llobregat, 1997) és antropòleg i va començar a militar a l'esquerra independentista l'any 2012. Ha passat per Maulets, per Arran i el SEPC i l'any 2015 va començar a militar a la CUP. Està molt lligat a la lluita LGTBI i és militant de la Crida LGTBI. Va ser un dels perseguits en la causa de "la Pública a judici" , que finalment va acabar en absolució per a tots els encausats. Va presentar-se a les eleccions municipals de 2019 amb Guanyem.(Vic, 1969) és llicenciat en Filologia Catalana i fa cinc anys que fa de professor de secundària. Va començar a militar als any 80 a la Crida a la Solidaritat i a l'Assemblea Antimilitarista d'Osona. Ha estat implicat en els moviments populars i associatius de Vic i va entrar a la CUP el 2003, on va formar part del secretariat nacional entre 2006 i 2007. Va ser regidor a l'Ajuntament de Vic. Al municipi, ha estat implicat en diversos moviments socials com la PAH, els CDR o Càrnies en Lluita, i actualment és militant d'Endavant i afiliat a la Coordinadora Obrera Sindical (COS).(Barberà del Vallès, 1975) té estudis en relacions laborals i és administrativa en un centre escolar. Des de 2007 milita a l'Esquerra Alternativa per Barberà, que l'any 2012 va decidir integrar-se a la CUP com a assemblea local. Implicada a l'Ateneu de Barberà, participa de la vida associativa del municipi en entitats culturals, esportives i feministes.(Reus, 1988) repeteix com a membre del secretariat nacional, on aquests últims anys ha exercit com a portaveu. Afiliat a la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i militant d'Endavant, entra a la CUP l'any 2010 formant part del Consell Polític fins l'any 2015. Des d'aleshores és regidor a l'Ajuntament de Reus. Entre 2015 i 2019 ha estat conseller comarcal i diputat provincial. Té estudis en Educació Social i Psicologia, i col·labora en projectes de base antifeixista, social i cultural.(Barcelona, 1980) és regidor a l'Ajuntament de Cardedeu. Llicenciat en Sociologia, té un màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària i el títol de tècnic superior en integració social. Va entrar a la CUP el 2012. Va començar a militar als 16 anys a la Plataforma per la Unitat d'Acció (PUA) i més tard entra a Endavant, on va formar part de l'executiva nacional entre 2013 i 2015. Implicat en moviments locals com els CDR o la PAH, també està afiliat a la COS.(Gasteiz, 1987) és soci d'una cooperativa que fa acompanyament a l'economia social. Va començar a militar a la CUP de Barcelona arran de la campanya a les eleccions al Parlament de 2012, on els anticapitalistes van obtenir representació per primera vegada. Va ser membre del secretariat nacional entre 2018 i 2019 i és membre de la mesa del Consell Polític. Implicat en la unitat popular, els casals i els ateneus, està afiliat a la COS.(Navàs, 1975) és llicenciat en Filologia Catalana i treballa en un institut a Puig-reig i té forta vinculació amb Sabadell, on va viure dotze anys. Des que feia Batxillerat que va començar a implicar-se a l'Esquerra Independentista del Bages i va començar a militar, l'any 1994, al Comitè Antirepressiu i a l'Alternativa Estel. Ha estat a Maulets i ha militat al Casal Can Capablanca de Sabadell. L'any 2004 entra a la CUP de Sabadell i quatre anys més tard, a la CUP de Navàs. Ha estat alcalde d'aquest municipi i també regidor fins l'any 2020.(Ibias, Astúries, 1973) és llicenciada en Filologia, ha estat tècnica de projectes en cooperatives i actualment és alliberada de l'àrea de moviments socials de l'Oficina Tècnica Parlamentària. Va començar a militar a la CUP a Barcelona a finals de 2012 i va ser membre del secretariat nacional el 2015, en el moment que s'havia de decidir si es permetia la investidura d'Artur Mas. Ha coordinat espais vinculats a la construcció de la unitat popular que s'han articulat al territori, com ara la plataforma contra la Llei Aragonès, la defensa dels serveis públics o les sanitàries en lluita. Està afiliada a la CGT.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor