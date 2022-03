Romà proposa «refundar» la CCMA per convertir-la en la «corporació catalana de continguts»

La Comissió d'Afers Institucionals ha fet aquest dilluns el hearing de la futura presidenta de ladesprés que el passat desembre el PSC, ERC i Junts en pactessin la renovació en tres anys de retard . Àngels Ponsa, Lluís Noguera, Pep Riera, Lluís Garriga, Gemma Ribas i Carme Figueras l'acompanyaran Romà en aquesta nova etapa i també han presentat les seves candidatures al Parlament. El ple els haurà de votar dimecres.La idea de Romà, proposada per ERC, ésper convertir-la en la "" en la qual l'usuari se situï al centre. La nova presidenta de la Corporació ha plantejat aquesta "refundació" de l'ens públic, ja queprendre mesures per40 anys després de la seva creació.", ha dit Romà. La futura presidenta de la CCMA ha fet referència a la necessitat de ser "capaços" deper poder representar totes les: "Cal que el conjunt de Catalunya conegui la diversitat que hi ha al país i al món", ha dit.La publicista de Mollerussa ha defensat com ha de ser la nova CCMA a partir d'unaque toquen les realitats actuals. Des de convertir la CCMA en unaque doni resposta a noves formes de consum, fins a" com unmultiplicant la inversió i introduint canvis en les formes treballar. Ha reivindicatque en els darrers anys ha patit l'ens i ha defensat la seva missió com a servei públic.Romà també aposta per situar, que la CCMA estigui "i". És en aquest sentit que la futura presidenta ha fet èmfasi en la necessitat de, sobretot l'infantil i el juvenil. També la recerca i la innovació, així com l'aplicació de latindran cabuda en aquesta refundació de la Corporació.Amb tot, Romà aposta per fer". I, per aconseguir-ho, ha apel·lat directament als treballadors de la Corporació: "Necessitem la seva professionalitat i entusiasme per fer-ho".La futura presidenta de la CCMA vol, doncs, donar unaper tal de "-lo" perquè, segons ha remarcat, està "al servei del poble de Catalunya". "", ha recordat, davant les amenaces de l'extrema dreta de voler tancar els mitjans audiovisuals públics catalans.

