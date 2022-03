10 milions d'euros per lluitar contra la superpoblació de senglars

Resultats insatisfactoris

El caçador expert

Pel que fa a captures, la directora general ha subratllat que es crearà una figura "estratègica": la del caçador expert. Es vol implantar aquest mateix 2022. Seran caçadors que podran fer actuacions específiques que comportin un cert risc, requereixin més experiència o se situïn a zones complexes.



En paral·lel, la Generalitat també millorarà la seguretat de les batudes. Es crearà una aplicació que informarà sobre el dia i hora en què es portin a terme (cal tenir en compte que, en un sol cap de setmana, se'n poden fer fins a 500).

El suport clau dels Ajuntaments

Ladestinaràen un pla de xoc per controlar lai reduir els danys que causa l'espècie. Més enllà de la cacera, també s'impulsaran noves mesures com la creació de la figura del "" i s'evitarà que els senglars puguin accedir amb facilitat a l'aliment (tant en conreus com a zones urbanes).Aquest pla vol donar unaals problemes que generen els senglars i reduir la seva població al llarg dels pròxims tres anys. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,, ha reconegut que malgrat tots els esforços fets fins ara "encara queda molta feina a fer". Per aquesta raó, aquest, a banda de "consolidar" aquelles accions que s'han revelat efectives -com el- també desplegarà noves línies de treball complementàries.La població d'aquest animal s'haen els darrers deu anys i la majoria -fins a dues terceres parts- s'ubiquen a les comarques gironines. Actualment, es calcula que arreu del país hi ha unsi que, en algunes parts del territori, la densitat de l'espècie arriba a ser de fins a quinze exemplars per quilòmetre quadrat.Durant lapassada se'n van abatre uns 70.000, als quals cal sumar-n'hi 3.000 més que moren anualment per accidents de trànsit, manca d'aliments o malalties. En aquest sentit, cal recordar que aquest creixement poblacional provocaa l'agricultura, deriven eni amenaça la biodiversitat (pesta porcina africana).La directora dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha reivindicat que en els darrers anys el Departament ha treballat en col·laboració amb els pagesos, caçadors i els ajuntaments; però admet que "".Per reduir la superpoblació, Sanitjas subratlla que "l'eina que s'ha demostrat més eficaç és la caça", tot i que també admet que(de mitjana, se'n perden 2.300 per temporada) i que més de la meitat, són jubilats. En aquesta línia, el pla vol prioritzar estratègies que combinin l'-incentivant també el consum de carn de caça- amb actuacions per protegir els conreus, declarar l'emergència cinegètica "en zones crítiques" i impedir que els senglars accedeixin a l'aliment."Massa sovint, quan es parla de senglars només es fa referència a cacera; però per controlar l'espècie, cal actuar amb una", ha subratllat. En aquest sentit, el pla de xoc de la Generalitat inclouque s'estructuren al voltant de cinc eixos: marc normatiu, equilibri de poblacions, danys agrícoles, zones urbanes i governança. L'avenç legislatiu més important que recull serà la nova Llei de Caça (l'actual és espanyola i data dels anys 70), que el Govern vol portar al Parlament l'any que ve.Tanmateix, una de les altres línies que inclou el pla de xoc és el suport als ajuntaments perquè redactin plans directors, que concretin com actuar en cas que els senglars s'acostin a zones urbanes. I en paral·lel, també es faran campanyes de sensibilització a la ciutadania, perquè tot i que està prohibit donar-los menjar, la directora general admet que "encara hi ha gent que ho fa".

