Rússia incompleix l'alto el foc i s'ajorna l'evacuació de civils

Lesi hananunciat a primera hora d'aquest dissabte. A la ciutat hi ha atrapades unes 400.000 persones que no poden fugir pels bombardejos de l'exèrcit rus.El tinent d'alcaldia de la ciutat, Sergei Orlov, ha assegurat que les forces russes segueixen. "És una bogeria. No hi ha alto el foc a Mariúpol i no hi ha alto el foc a la ruta designada", ha fet saber en declaracions a la BBC.ha lamentat. "Es demana a tots els residents de Mariúpol que s'amaguin en un refugi", diu el comunicat emès per les autoritats ucraïneses.Tot i que lesa les vuit del matí, hora nostra, poca estona després han anunciat que les tropes russes han impedit la sortida segura dels civils de la ciutat.Per la seva part, el president ucraïnès,, haConsidera que amb aquesta decisió, l'OTAN dona"Sabent que nous atacs i baixes són imminents, l'OTAN ha decidit no tancar el cel a sobre d'Ucraïna", ha recriminat Zelenski.El president ucraïnès ha titllat l'OTAN com una organització "dèbil", ja que considera que "demostra que no tot el món té la lluita per la llibertat com a objectiu número u", tot i que "tota la intel·ligència deque, detalla, vol "continuar amb l'ofensiva".Les paraules de Zelenski arriben l'endemà que l'OTAN hagi rebutjat aquest divendres l'opció d'aplicar una zona d'exclusió aèria a Ucraïna, tal com havia reclamat el president ucraïnès, assegurant que la mesura podria generar una escalada del conflicte i provocar una "guerra total" a Europa. "Entenem la desesperació, però si fem això acabarem implicant més països i generant més patiment", va reflexionar el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg.Amb tot, les tropes russes han entrat aquest divendres en la ciutat portuària de, al sud del país, una urbs de mig milió d'habitants que és clau per a Ucraïna perquè té sortida al mar Negre. L'acció se suma a la conquesta dijous de, localitat portuària ubicada a pocs quilòmetres. El governador de la regió, Vitaliy Kim, ha informat que s'estan produint combats entre soldats dels dos exèrcits, mentre que el govern ucraïnès ha assegurat que les forces russes han estat repel·lides.El següent objectiu en l'ofensiva russa a la costa ucraïnesa és, el principal port de la zona, port de sortida de tot el comerç i les exportacions del país. Si les tropes dels'apoderessin d'aquesta ciutat i de Mikolaiv, tancarien l'accés del país per mar i evitarien l'arribada per via marítima de subministraments i reforços militars.El Kremlin intenta crear unla península de, que es va annexionar el 2014, i les autoproclamades repúbliques del, i per això estrenyen el setge sobre Mariúpol, localitat de mig milió d'habitants al mar d'Azov.D'altra banda, des de la matinada de divendres les tropes russes ja tenen el control de la central nuclear de, la més gran d'Europa, segons les autoritats locals. Unde l'exèrcit rus va provocar un incendi a la planta nuclear. Per ara, segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA), "no s'han registrat canvis en els nivells de radiació". L'AIEA ha comunicat que l'incendide la planta nuclear.​​​​​

