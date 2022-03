Marc Ruiz-Zorrilla: «A Rússia la gent també creu que aquesta és la guerra de Putin»

"Al carrer no hi ha cap sentiment d'eufòria patriòtica, el que he notat és tristesa"

"Les amenaces i sancions no aturaran Putin, que prendrà Ucraïna les properes setmanes amb enormes pèrdues, fet que sembla importar-li poc"

"La tergiversació de la història per justificar l'autoritarisme i l'ús de la força han creat un abisme conceptual entre Occident i el poble rus"

Altres notícies que et poden interessar

és professor del departament de Lingüística General de lai especialista en llengua i cultura russa. La invasió d'Ucraïna l'ha agafat visitant Sant Petersburg. Aténper telèfon des de la ciutat que un dia va ser capital de l'imperi tsarista i fundada sobre el Bàltic per, un dels grans referents deRuiz-Zorrilla explica com es viu la guerra des de, l'ambient d'aquests dies i l'impacte que estan tenint leseconòmiques adoptades per Occident contra el règim. No amaga el seudavant les conseqüències que tindrà la invasió, que creu que crearà un esvoranc entre el poble rus i l'ucraïnès candidat a prolongar-se durant vàries generacions.- Es viu d'una manera ben estranya. Per una banda, al carrer hi ha molta tranquil·litat, com si no estigués passant res, però per l'altra es percep una tensió per les greus conseqüències que de ben segur aquest conflicte portarà per a la població russa, sobretot en l'aspecte econòmic. Els darrers dies el preu d'alguns productes als supermercats ja ha pujat fins un 20%.- A nivell personal, quan he parlat aquests dies amb amics i companys de feina, el que he notat ha estat un sentiment de tristesa i la sensació que trigarem molt a tornar-nos a veure. Crec que tristesa és el sentiment que he trobat més.- Crec que sí que connecta amb un sentiment ampli. És cert que hi ha una part de la població que recorda molt l'etapa soviètica i té una visió molt simplista de la realitat i que pensa que aquest és el moment que els ha tocat viure, que tenen un líder fort que es fa respectar. Hi ha gent que pensa així. Però crec que amb els mesos l'opinió ha anat canviant i hi ha molta gent que considera que el seu líder posa els russos en una situació delicada i que patiran molts problemes econòmics.- No, no, en absolut. La majoria creu que és un error el que ha passat i que s'hagi arribat fins aquí, i estan preocupats per la imatge que està donant el seu país.- Hem de pensar que la gent que viu a les províncies està acostumada a una vida que no ha estat mai fàcil per ells, que els pares i avis van haver d'entomar frustracions, guerres, fam i tragèdies, i que si ara els toca a ells han d'acceptar el seu destí. Hi ha com un fatalisme, un sentiment d'acceptar el que ve.- Després del tancament dels canals de notícies alternatius, com Eco de Moscou o Dojd, i del bloqueig dels estrangers, com el servei de notícies de la BBC, les úniques fonts d'informació són els canals de televisió i les emissores controlades per l'Estat, que donen una visió totalment parcial del que està passant. No parlen mai de guerra, sinó d'"operació especial per mantenir la seguretat de la població de les repúbliques populars de Donets i Lugansk", i constantment repeteixen que no es produeixen enfrontaments armats, sinó únicament "atacs sobre objectius militars que en cap cas afecten la població civil". Així ha estat des del primer dia del conflicte, i això continua.- Sens dubte, aquest conflicte afectarà enormement la societat. La sensació de vergonya davant el poble ucraïnès i la resta del món és evident, i tot i que durant la història les guerres en què ha participat Rússia han fomentat el patriotisme i han cohesionat la societat russa, i això en certa forma es repetirà, ara la situació és diferent perquè l'enemic és un poble "germà". I perquè hi ha molts elements que fan pensar que es tracta d'una agressió sense justificació.- Tenen impacte, però hi ha una gran maquinària de propaganda que repeteix que els russos no són fràgils, que la reacció d'Occident no els tombarà, i això es converteix en una mena de posició compartida. El que és segur és que el conflicte afectarà econòmicament la societat russa, i se sumarà a la greu situació en què ja es trobava abans del conflicte d'Ucraïna, amb la devaluació del ruble, la pujada de preus, la disminució de la qualitat de vida, l'injust repartiment de la riquesa o el deteriorament de les institucions. Hi va hagut un temps en què es podien comprar productes estrangers de qualitat als supermercats. Això es va començar a tòrcer des de l'annexió de Crimea. El que passa és que les sancions d'ara són molt més greus. Els que tenen una mínima informació de les mancances que vindran estan horroritzats. Molts, però, no són encara conscients del que suposarà això.- Sí, sens dubte la popularitat de Putin és baixíssima, sobretot a partir del moment en què Aleksei Navalni i el seu equip han desemmascarat un seguit de presumptes crims horribles i una enorme xarxa de corrupció. De fet, molta gent pensa que aquesta guerra respon a un intent desesperat de Putin per mantenir-se al poder. És a dir, que a Rússia també hi ha el sentiment de la gent que aquesta és la guerra de Putin. Amb el control absolut de tots els ressorts de l'Estat potser la seva popularitat augmentarà momentàniament, però si no canvia el règim, en el millor dels casos la vida del poble rus serà com la de la població de les darreres dècades d'existència de l'URSS: ningú no creia en el sistema i tots eren conscients que formaven part d'una mentida, però la por a les represàlies els impedia exterioritzar-ho.- Sí, és total. Això ve de mitjans dels anys 90, quan Ieltsin, després de donar un cop d'estat, va modificar la constitució atorgant a la figura del president poders pràcticament absoluts. Tot i així, el nivell de control que té ara Putin és encara més gran, després d'haver convertit la Duma, el parlament rus, en un òrgan ridícul, en el qual Rússia Unida, el partit de Putin, té el 75% dels escons i els líders dels partits d'oposició són figures tan esperpèntiques com Jirinovski, líder de l'extrema dreta, i Ziugànov, del Partit Comunista. Un exemple del control que té Putin és la pantomima que va obligar a fer als membres del consell de seguretat de la Federació Russa per reconèixer la independència de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, pas previ a l'agressió a Ucraïna, i la manera com va humiliar el director del Servei d'Intel·ligència Exterior, Serguei Narixkin, quan aquest va gosar apartar-se de la línia discursiva de la trobada.- Ho veig difícil perquè el règim ha erradicat l'oposició. El poble rus no ha tingut mai una forta cultura democràtica. Sempre hi ha hagut una gran distància entre el poder i el poble. La repressió ha fet que això augmentés. Malauradament, l'opció que molts tenen és de marxar del país o quedar-se, menjar-se l'orgull i acceptar de deixar-se humiliar com a poble pel seu propi govern. Hi ha poques possibilitats de fer-se sentir en aquests moments. Els jutges qualifiquen d'agent estranger qualsevol mitjà o periodista que informi de manera crítica sobre el règim.- No ho sé, espero que sí. L'entorn de Putin no només té poder i riquesa, sinó que s'ha acostumat a viure bé, a tenir propietats a l'estranger, i veurà com molts dels seus luxes es bloquegen. No podran gaudir del seu patrimoni, molts seran expropiats. Tenen fills que estudien en universitats a l'estranger.- Ja fa un parell de dècades que ha pres força el discurs que el camí del poble rus no és el d'Occident. Segons molts, un sistema democràtic no és possible ni desitjable per als russos, i a més s'està demostrant que la democràcia moderna està destruint la societat occidental. Segur que Occident no comprèn alguns aspectes essencials de Rússia, però el problema és que pel seu origen i per l'evolució dels últims quatre segles, és un estat europeu i no té una altra solució que convergir amb Occident. No obstant, per una banda el nivell de tergiversació de la història que s'està fent per justificar l'autoritarisme i la manca de divisió dels poders de l'Estat, i per l'altra l'ús de la força per part del govern quan es tracta de protegir els suposats interessos del poble rus, han creat un abisme conceptual entre Rússia i Occident.- Ara mateix no veig cap possibilitat de "traducció", quan es manipula amb cinisme el significat dels conceptes més bàsics. Un país amb una cultura de tall europeu, que, a més, ha aportat tant a la cultura universal, no pot permetre's girar l'esquena a Occident com va fer a l'edat mitjana, perquè això suposaria la seva autodestrucció.- Estic completament abatut i desorientat per veure fins a quin grau ha arribat el nivell d'humiliació que està patint el poble rus per part del seu president, i per ser conscient que la dinàmica destructiva del govern rus podria portar a una guerra de grans dimensions. Precisament per aquesta raó, Occident no intervindrà militarment en el conflicte, abandonant en certa manera el poble ucraïnès, i les amenaces i sancions no aturaran Putin, que prendrà Ucraïna les properes setmanes amb enormes pèrdues i danys col·laterals, fet que sembla importar-li poc.- M'agradaria molt equivocar-me, però temo que, tot i que l'estat d'Ucraïna no perdrà la seva sobirania, sí que perdrà una bona part dels seus territoris. I els pobles rus i ucraïnès seran enemics durant moltes generacions.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor