Les tropes russes controlen la central nuclear de Zaporíjia després de bombardejar-la

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

, segons les autoritats locals. UnPer ara, segons l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica (AIEA), "no s'han registrat canvis en els nivells de radiació". L'AIEA ha comunicat que l'incendide la planta nuclear."A less'ha localitzat un incendi a l'edifici d'entrenament de la central nuclear Zaporíjia, en una àrea de 2.000 metres quadrats. No hi ha hagut víctimes ni ferits preliminars", ha assegurat en un informe el Servei d'Emergències d'Ucraïna. Les autoritats locals han afirmat que les tropes russes han impedit el pas dels bombers, tot i que posteriorment han confirmat queEl ministre d'assumptes Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, ha sol·licitat a les tropes russesmés gran d'Europa, perquè "si explota, serà 10 vegades més gran que Txernòbil". A més, el portaveu de la central i l'alcalde d'Energodar han assenyalat que les tropes russes estaven disparant contra la planta: "Les batalles continuen en l'ascens a la planta nuclear".El president del país, Volodímir Zelenski, ha fet un discurs en un vídeo publicat a Facebook en què ha demanat la fi dels bombardejos, denunciant quei que estan "equipats amb".L'atac a la central nuclear arriba hores després que acabés la segona ronda de negacions entrei ho fes amb un acord. Els dos països van acordar establir unmentre es produeixen els corredors humanitaris per evacuar la població civil. Així ho va comunicar a través de les xarxes socials l'assessor del president ucraïnès,, que creu que "els resultats que necessita Ucraïna encara no s'han aconseguit". També s'ha acordat una tercera trobada entre delegacions a principis de la setmana que ve.De fet, tal com ha fet públic el mateix Podolyak, els objectius inicials que Ucraïna havia posat sobre la taula eren un alto el foc immediat, un armistici, i la creació de corredors humanitaris per a l'evacuació de civils dels pobles i ciutats bombardejats. Segons el diari local The Kyiv Independent, la reunió s’està celebrant en un punt deproper a la frontera amb. La trobada havia quedat ajornada per problemes logístics de la delegació ucraïnesa i finalment s'ha dut a terme la tarda d'aquest dimecres.​​​​​

