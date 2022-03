L'Audiència Nacional admet que no hi ha cap «delicte concret» en l'operació contra els CDR

Arxivament de la causa de Xavier Duch

L', que va saldar-se amb diverses detencions i empresonaments contra, continua desinflant-se. La sala d'apel·lacions de l'ha admès un nou recurs interposat peri obliga al jutge que ha pilotat la instrucció,, ha citar a declarar els investigadors de la Guàrdia Civil que van dur a terme la investigació contra els activistes, tal com ha avançat El Món i ha confirmat. La sala, en una interlocutòria de quatre pàgines, reconeix que l'operació contra els CDRLa decisió suposa un revés per al jutge, i no és el primer . En les últimes setmanes, la sala d'apel·lacions, que poc a poc comencen a desmuntar la causa contra els CDR, processats per terrorisme i tinença de substàncies explosives. Al gener, l'Audiència Nacional els va permetre accedir a les escoltes telefòniques completes, i també tenir accés a la causa secreta contra els activistes independentistes . La causa fa, com a mínim, tres anys que dura i les defenses encara no havien pogut veure la totalitat de la investigació per les negatives del jutge García Castellón.Ara, la sala torna a rectificar una decisió del jutge instructor i ha ordena que es prengui declaració als agents de la, tal com demanaven les defenses. García Castellón havia dit que la feina de la Benemèrita ja s'havia explicat en els atestats, els informes i les actuacions dutes a termes. La sala, però, diu que cal prioritzar el dret de les defenses a tenir tota la informació necessària per poder exercir la seva feina de defensar els acusats, "i més davant del to i les característiques de la investigació".La sala constata que la investigació gira al voltant de l'actuació de diversos investigats a qui s'atribueix la seva integració en una "". La formació dels atestats, diuen els jutges, es fa en funció de les actuacions dels agents que piloten la investigació, i per això són importants i "és raonable" que la defensa vulgui interrogar-los per obtenir informació "sobre l'origen, el desenvolupament de la investigació o la fortalesa de les conclusions policials".En la mateixa línia, el tribunal recorda que el jutge instructor té competència per ordenar l'interrogatori, però insisteix que cal ", i no només formalment". "La defensa té dret a disposar del dret a la contradicció efectiva i igualtat d'armes, i a les facilitats necessàries per a l'exercici efectiu del seu dret de defensa", rebla la sala.L'Audiència Nacional ha arxivat aquest dijous la causa contra un dels CDR implicats en l'operació Judes. Segons ha informat Alerta Solidària, el jutge ha acordat l'arxivament de la causa contraper "raons mèdiques", i ara la Fiscalia té tres dies per presentar recurs per intentar frena-ho. Duch era un dels CDR processat per pertinença a organització terrorista i tinença, dipòsit i fabricació de substàncies explosives de caràcter terrorista, i va ser detingut i empresonat el 23 de setembre de 2019 en una macrooperació impulsada per la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor