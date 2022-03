Sectors de Junts pressionen per vetar Enric Hernández al capdavant de la xarxa de mitjans audiovisuals locals

El nom d'Enric Hernández com a opció més ben col·locada per assumir el càrrec de conseller delegat de la(XAL), el conglomerat de mitjans que depèn de la-on hi governa elgràcies a l'acord estable amb- ha generat un fort debat intern a la formació de. Fins al punt que hi ha sectors que ja s'hi han posicionat en contra de manera pública -Laura Borràs, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula, Joan Canadell, entre d'altres- i que pressionen perquè el nomenament d'Hernández, exdirector d'El Periódico de Catalunya i excap d'Informació de TVE, no s'acabi produint en la votació prevista per finals d'aquest mes de març. La qüestió encara no s'ha debatut a l'executiva de Junts -on l'aposta per Hernández va conèixer-se en amplis sectors un cop publicada per-, però és molt probable que hi acabi aterrant, tenint en compte el rebombori.Fonts oficials del partit assenyalen que el periodista no és "promogut" per les seves files. En virtut del pacte al qual van arribar el juliol del 2019 el PSC i Junts, són els socialistes els encarregats de proposar el conseller delegat de la XAL. Al seu torn, Junts proposa el gerent, i uns i altres es donen suport mutu. Com que qui ocupa ara el càrrec,, serà escollit la setmana vinent com a membre del consell de govern de la(CCMA) -fruit d'un pacte a tres bandes entre PSC, Junts i-, se l'ha de rellevar. I el nom que han triat els socialistes i que ja havien comunicat als representants de Junts a la Diputació, segons fonts coneixedores de la situació, és el d'Hernández. El gerent de la XAL ja va ser nomenat a proposta d'aquesta formació i amb els vots socialistes. Es tracta d', secretari de Comunicació en l'última legislatura catalana. Abans ho havia estat de Difusió, motiu pel qual està imputat per la celebració del referèndum de l'1-O davant del jutjat número 13.El PSC, que manté una prudent discreció sobre tot aquest afer, només afirma que correspon a ells proposar el nom del conseller delegat i que, en compliment dels acords, Junts l'ha d'assumir i votar. "La proposta d'Hernández no és de consens ni ben rebuda per nosaltres", assenyalen, però, fonts oficials de Junts. "S'ha generat un bon embolic, perquè no era un plantejament conegut per la direcció", ressalta un dels consultats per. El nom de l'exdirector d'El Periódico genera reticències especialment per la publicació d'una informació sobre un avís dels Estats Units alssobre l'atemptat gihadista a la Rambla del 2017. També va ser molt crític amb el rumb de l'independentista abans i després de la tardor del referèndum. "No en el nostre nom", ha arribat a tuitejar Francesc de Dalmases, molt proper a Borràs.Els noms que s'han significat més aquests dies en contra de l'arribada d'Hernández a la direcció de la XAL són els mateixos que més van pressionar per impedir l'acord entre el PSC i Junts per governar plegats la Diputació de Barcelona. Tot i que en un primer moment Puigdemont va avalar l'acord teixit entre-president del, en aquell moment dins de Junts-, els dubtes posteriors i la contestació interna van provocar una votació taquicàrdica dins la cúpula que es va acabar decidint a última hora a favor de materialitzar el pacte. Dirigents comvan ser clau per mantenir l'acord rubricat per Illa i Bonvehí. L'acord, malgrat les tensions polítiques viscudes arreu, no ha trontollat en cap moment.El consell d'administració de la XAL, l'encarregat d'elevar la proposta d'Hernàndez com a conseller delegat, està format per nou persones,: el president del consell ési en representació del PSC també hi hai el mateix. Per Junts hi són-que va ser deixar el càrrec de consellera de la Presidència dins del Govern de Puigdemont mesos abans del referèndum de l'1-O- com a vicepresidenta de l'ens,. Per ERC hi hai, pels comuns,La XAL emeti la distribueix a les emissores municipals que hi estan associades. El panorama als mitjans locals s'ha vist darrerament sacsejat pels problemes que travessa Betevé , la televisió de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 2022 té un pressupost de 25 milions d'euros que es reparteixen les despeses de personal -té 175 treballadors-, la producció pròpia i els acords de producció amb cadenes locals repartides per tot Catalunya.

