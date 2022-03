Els que mai fallen

Voluntaris donen menjar i utensilis d'higiene a les persones refugiades a Przemyśl Foto: Sergi Cámara

Soldats de l'exèrcit polonès ajuden a les persones refugiades a l'estació de Przemyśl Foto: Sergi Cámara

Un home ofereix caramels a un nen després de passar la frontera cap a Polònia Foto: Sergi Cámara

En Tom és conductor d'autobusos a Dinamarca i l'empresa li ha deixat un vehicle per transportar refugiats fins al país Foto: Sergi Cámara

L'Alona, a la dreta, és ucraïnesa però viu a Dinamarca i ha vingut fins a Polònia per oferir el seu cotxe per arribar al país on resideix Foto: Sergi Cámara

En Ben és alemany i ha vingut amb furgoneta a Polònia per oferir transport a qui vulgui anar a Alemanya Foto: Sergi Cámara

Una de les conseqüències inevitables de qualsevol conflicte bèl·lic és la crisi de. Aquests últims dies es compten en milers els residents aque han decidit abandonar el país després de la invasió russa. Un drama quevol explicar des del punt de vista més humà a través de les imatges i històries que està recollint el fotoperiodista Sergi Cámara des de la frontera ambDesprés de parlar sobre alguns dels testimonis que arribaven des d'Ucraïna , en aquesta ocasió posem el focus en el poble polonès, que des de l'esclat de la guerra ha donat una lliçó de solidaritat amb els seus veïns que fugen de la. Petits detalls que poden ajudar molt en unes circumstàncies tan complicades.Des de targetes de telèfon gratuïtes un cop arriben a l'estació de, fins a menjar, utensilis d'higiene i d'ús personal, tot improvisat però a la vegada ben previst i organitzat perquè, en la mesura més gran possible, a ningú li falti de res. També moltes persones, de forma voluntària, estan cuinant menjar a casa seva i el porten a l'estació per a les persones refugiades.A Przemyśl, on hi ha una de les estacions de trens més properes a Ucraïna, no paren d'arribar furgonetes amb material de primera necessitat. Centenars deho fan possible, també amb la col·laboració de la policia i de l'exèrcit polonesos. Fan labors simples, però tan necessàries, com ajudar a pujar i baixarde les andanes, a unes persones -la majoriai especialment, amb menor força física- que han recorregut milers de quilòmetres per a poder escapar del país en guerra.Enmig del drama també hi ha escenes d'alegria. Molts dels refugiats, a banda de dones, també sónque han hagut de deixar al pare a la seva sort, davant la prohibició del govern ucraïnès de què els homes d'entre 18 i 60 anys abandonin el país. Els agents de la policia polonesa proporcionen a aquests infants entreteniments com. Juguen i per un moment s'obliden del patiment que han viscut i que encara viuen.Per mala fortuna, però, la solidaritat del poble polonès s'ha vist tacada per certs sectors -molt reduïts- de ladel país, que ha volgut discriminar els refugiats d'Ucraïna que no són de nacionalitat ucraïnesa. Durant els últims dies, s'han produït algunes escenes de tensió que han derivat en actuacions policials.I és que aquest mateix dijous, la policia polonesa va haver d'actuar amben la manifestació d'un grup d'ultradreta que es va concentrar davant l'estació de trens de Przemyśl. Laera clara: contra l'arribada a Polònia de persones no originàries d'Ucraïna. Més enllà de la gravetat dels fets, els refugiats no van haver de patir per la seva integritat.La solidaritat i l'ajuda no arriba només dels ciutadans polonesos, sinó dels països de tot Europa. Des del mateix Przemyśl es veuen arribar moltes persones quehan decidit agafar el seu, per exemple des de Dinamarca o des d'Alemanya, per anar a la frontera entre Polònia i Ucraïna.És el cas de l', un home danès que es passa el dia a l'estació de Przemyśl amb un rètol a la mà en què anuncia el transport i l'allotjament gratuït a. "Tenim ja mil famílies disposades a acollir a casa seva a aquestes famílies", explica. Un altre exemple és el del, que ésd'autobusos i la seva empresa li ha cedit el vehicle per poder portar refugiats també cap al país danès. "Ho faig perquè crec que hem d'ajudar d'alguna manera i aquesta és la manera en què ho puc fer", relata.En un altre punt de la ciutat de Przemyśl hi ha preparat un dispositiu d'organitzacions que assisteixen als refugiats en els serveis més bàsics i també planifiquenper distribuir-los a altres països d'. Allà trobem a l', una jove ucraïnesa que viu des de fa temps a Dinamarca. Ha vingut amb altres companys per oferir transport amb els seus cotxes privats per arribar al país. "És un deure, ho hem de fer, hem d'ajudar a aquestes persones que fugen de l'horror, i per això estic aquí", detalla.A la mateixa zona d'assistència també hi ha el testimoni d'en, un jove procedent d'). Té una furgoneta i va decidir venir fins a la frontera entre Ucraïna i Polònia a oferir transport fins al país germànic. Sentia que havia de fer alguna cosa i va decidir oferir la seva furgoneta: "Si no ens ajudem entre nosaltres, qui ho farà?", es pregunta mentre reflexiona que "no es pot mirar cap a una altra banda".Aquests són alguns delsde la solidaritat, totalment voluntària i desinteressada, que ha omplert Przemyśl i molts indrets més d'acollida des de l'esclat de la guerra. Per tota l'estació de trens polonesa hi ha persones com l'Enjon, el Tom, el Ben o l'Alona, que han decidit posar el què tenen per poder ajudar a les persones que ho necessiten. "Demà podem ser nosaltres, i", conclou en Ben.​​​​​

