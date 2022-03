El cònsol ucraïnès adverteix d'una «catàstrofe nuclear» si l'OTAN no endureix les mesures

Altres notícies que et poden interessar

, cònsol ucraïnès a Barcelona, ha estat el convidat estrella en la reunió de personal diplomàtic celebrada aquest dijous al matí al. Ha posat de manifest, d'entrada, que ja hi ha dos mil civils morts . "Rússia ataca infraestructures civils i ciutats amb coets i míssils, tot el que tenen al seu arsenal. I estem patint", ha indicat, al mateix temps que ha agraït les sancions econòmiques imposades al país agressor, tot i que ha demanat "fer més". En aquest sentit, ha remarcat que l'té a les seves mans que Ucraïna sigui marcada com a. "Si no, tindrem una, i la patirem tots, no només els ucraïnesos", ha assenyalat. L'Aliança Atlàntica es reuneix aquest divendres.Una zona d'exclusió aèria suposa laper sobre d'un determinat territori -en aquest cas seria Ucraïna, en guerra des de fa exactament una setmana-, de manera que això implicaria que algun país -o més d'un, o bé una aliança com seria l'OTAN- s'encarregués de vetllar pel compliment de la mesura. En aquest cas, seria una decisió especialment sensible, en la mesura que abatre avions russos per part d'un tercer actor escalaria el conflicte. Si ho fes l', en el fons, suposaria que les potències articulades al voltant dels Estats Units s'enfrontarien directament amb Rússia, un dels escenaris que fins ara han estatPer què el cònsol ucraïnès parla de "catàstrofe nuclear"? Per començar, el president rus, va posar en alerta les unitats de dissuassió nuclear . El seu ministre d'Exteriors,, porta uns quants dies parlant sobre les armes atòmiques: primer per indicar que una Tercera Guerra Mundial tindria component nuclear, i després per acusar Occident de no estar fent "res" per evitar un conflicte atòmic . A banda, a Ucraïna hi ha centrals nuclears -inclosa la de- que podrien derivar en un episodi de contaminació en cas d'un atac aeri indiscriminat."Estem al costat del poble ucraïnès amb tota voluntat de col·laboració. El vostre dolors ens porta a maximitzar la nostra voluntat de solidaritat i de ple suport a les decisions que la Unió Europea (UE) estan adoptant per respondre a la invasió", ha remarcat el president de la Generalitat,, que ha tancat l'acte. "Es tracta de posar fi a la invasió de Putin. Estem convençuts que el món, davant l'atac imperialista de Putin, ha canviat. En aquest nou món, Catalunya sempre estarà al costat de la, la democràcia i els drets humans. Això, avui, vol dir estar, del seu govern i de la independència del país", ha apuntat el president.L'encarregada d'encetar els parlaments ha estat la consellera d', que aquests dies està en contacte permanent amb el cònsol ucraïnès. "Volem mostrar solidaritat compartida amb el poble d'Ucraïna i amb el cònsol general, i per mostrar el compromís amb la independència i la pau al país. Davant d'aquest atac, hem d'estar units i determinats", ha apuntat Alsina. "Es tracta de paraules, i també d'accions. La violència, mai per sobre de la democràcia. Tots hi estem d'acord. El Govern treballa des del primer dia per, i fer costat a la colònia que viu a Catalunya. Estem a la seva disposició", ha apuntat la consellera.La titular d'Acció Exterior ha indicat que el conflicte "no s'acabarà en dos dies", i ha explicat part de les actuacions que ha adoptat la Generalitat. El Govern ha posat en disposició 400 llits enen règim de manutenció per "fer la vida més fàcil" a turistes que s'han quedat atrapats a Catalunya. Hi ha uni und'urgència per la mateixa comunitat, que ja han rebut més de 400 peticions ja traslladades a les autoritats pertinents. La Generalitat ha estat en contacte amb una vintena de catalans que eren a Ucraïna, i també s'hi ha enviat material sanitari. A partir d'aquest dijous hi hauràper canalitzar el que es vulgui enviar."Catalunya, com Europa, estem amb Ucraïna. Les fronteres no es poden imposar per la força. Els valors fundacionals de la UE, la, la pau i la llibertat, ressonen a Ucraïna, on milions de persones estan lluitant amb capacitat de resiliència. Volen un futur en què la seva independència i llibertat no estiguin compromesos", ha assenyalat Alsina, que ha defensat el multilateralisme europeu. "Avui, com a europeus, volem dir que, i que aquest és un deure a entomar", ha ressaltat.​​​​​

