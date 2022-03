La desconeguda història de la fàbrica Tipel de Parets

Eduardo Arranz-Bravo i Rafael Bartolozzi, pintant la Tipel Foto: Carles Toribio

Una obra única

La Tipel, tal i com es veu des de l'autopista. Foto: Google Street View

Records d'un nen

Els bons observadors que hagin circulat alguna vegada per l'autopista C-33 hauran pogut veure a Parets del Vallès un edifici singular, amb molts colors i figures surrealistes que semblen extretes d'un còmic. Es tracta de l'antiga fàbrica, que va ser decorada a principis de la dècada dels 70 peren un dels primers exemples dede Catalunya i Europa. Ara, un llibre deanalitzaque va suposar l'obra en una societat que vivia els últims anys del franquisme. La creació ha estat rehabilitada, l'últim cop l'any 2019, i està catalogada com a bé cultural d'interès local i recollida en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de l'Ajuntament de Parets.", destaca Toribio, historiador, en conversa amb"Tots els conductors que passen per allà tenen dos o tres segons en què afluixen la velocitat per veure-la millor. Tothom parla de la fàbrica pintada, però pocs coneixen la història que té", relata.Una història que comença amb l'encàrrec a finals de la dècada dels 60 de l'empresarials joves artistes Arranz-Bravo i Bartolozzi. "Es coneixien de l'Escola de Belles Arts, però ell va deixar la carrera i va entrar al negoci familiar. Tipel tenia la seu a Barcelona, però van obrir la planta de Parets. A ell ja li agradava l'art i els hi va demanar", recorda. Toribio detalla què va dir l'empresari quan els dos artistes li van ensenyar la maqueta: "".Arranz-Bravo i Bartolozzi proposaven: "La façana, les parets laterals i les interiors, les màquines i els camions", precisa l'autor. Amb elements vinculats a la cultura de masses, però també orgànics com pins i una fageda -molt presents als boscos de Parets-, a més de budells, núvols i xemeneies característiques d'aquesta antiga fàbrica d'adobs i pells. I núvols i una xemeneia flàccida. Tot plegat amb colors vius com el groc, el verd i el lila. La proposta li va encantar a Prenafeta."És unamb elements psicodèlics de la contracultura. És únic", defensa l'autor del llibre. "Van agafar un camí diferent de l'art que es feia a finals dels 60 a Barcelona i això va arribar al règim. Fins i tot un agent del ministeri d'obres públiques va fer un informe en què deia que les pintures havien de desaparèixer perquè. Per sort no va anar més enllà. I, de fet, li va donar un extra de publicitat perquè la gent en va parlar encara més", reconeix.Toribio defensa que les pintures de la Tipel van ser un dels primers exemples de pop art a Catalunya i Europa: ". En aquell moment a Nova York sí que hi havia el moviment de l'street art, el grafit i el pintar les parets mitgeres. Però, aquí, tret d'alguna exposició a la Sala Parés o a la Gaspart, no. A Catalunya es pintava d'una altra manera. Una fàbrica era sinònim de món gris i ells ho vinculen molt als treballadors. Si fins i tot van pintar les samarretes de l'equip de futbol!, exclama".La singularitat de l'obra i l'intent de denúncia franquista va donar molta l'obra pintada a quatre mans: "Hi va haver un clam, amb artistes dels principals crítics literaris, com Corredor Matheos o Cirici Pellicer, i articles a diaris i revistes on es deia que les pintures no havien de desaparèixer", recorda Toribio.Les pintures de la Tipel es van ampliar l'any 1975 i el 1988, però ja amb els autors originals separats. Bartolozzi va morir l'any 2009. El 2019, l'obra va ser restaurada pel propi Arranz-Bravo i fins i tot es van instal·lar a l'entrada rèpliques dels sis xais que hi havia hagut en un inici.Toribio explica que, de petit, ell passava sovint per davant de la Tipel. I que, el 2013, va escriure un article pel Centre d'Estudis Locals Parietes que va quedar guardat en un calaix. Fins que,, l'Ajuntament li va encarregar el llibre: "El mes de desembre em vaig posar a fer la recerca. Vaig trobar material inèdit, com ara diapositives que no s'havien vist mai". Fins que va arribar la pandèmia: "Almenys vaig tenir dos mesos de pausa per veure tot el que tenia i començar a escriure", ironitza.Al final, 170 pàgines que de moment es poden trobar a Can Rajoler i, ben aviat, comprar online i a llibreries de la comarca i especialitzades.

