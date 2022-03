Nova nit de bombardejos a Kíiv mentre Rússia ja ha pres una gran ciutat

⚡️Ще одне відео вибуху у столиці від очевидців pic.twitter.com/nzo8dazkeL — Телеканал "Прямий" (@prm_ua) March 3, 2022

Una nova jornada deha començat aquesta matinada amb l'entrada de les tropes russes en l'estratègica ciutat de, vuit dies després de l'inici de la invasió. Paracaigudistes de l'exèrcit rus han pres l'estació i el port de la localitat després que atacs aeris colpejessin diverses infraestructures, entre les quals tres escoles i la catedral de la ciutat.Les tropes russes busquen aplanar el camí cap a, una gran ciutat de mig milió d'habitants, i cap a Odessa, el principal port ucraïnès del Mar Negre. Els altres fronts principals són Mariupol i a Khàrkiv, on l'exèrcit rus manté el setge, però les forces ucraïneses contenen l'envestida.Mentrestant,a la capital,, han patit almenys quatreque han trencat una canonada que ha deixat un sector de la ciutat sense calefacció . La columna de diversos quilòmetres de vehicles militars russos, segons la intel·ligència britànica, està aturada per "la resistència ucraïnesa, problemes mecànics i congestió".Justament aquesta matinada el president del país,, s'ha felicitat pel que ha definit com a "heroica resistència" dels ucraïnesos i ha xifrat en 9.000 el total de soldats russos morts en el conflicte bèl·lic , una xifra superior als 498 soldats morts que ha reconegut el Kremlin.En el pla diplomàtic, aquest dijous les delegacions russes i ucraïneses podrien mantenir unaa Bielorússia, mentre continuen les sancions de les grans potències occidentals a Rússia com a resposta a la invasió. Alemanya ha requisat el megaiot més gran del món, pertanyent a l'oligarca rus, i ha anunciat l'enviament de 2.700 míssils antiaeris més a l'exèrcit ucraïnès.L'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats ha comunicat que ja hi haque han fugit d'Ucraïna pel conflicte bèl·lic, mentre que el còmput dese situa ja en 2.000, segons xifres del govern ucraïnès.​​​​​

