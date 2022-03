Una plaça Catalunya plena a vessar diu «No a la guerra»

I els hipócrites de la CUP...

Per Anonim 1234 el 2 de març de 2022 a les 19:56 0 0

... criticant la OTAN, com si fosin els tancs americans els que es passejen per Ucraina. No han fet NI UNA SOLA CRITICA contra el Putin. Son aquests "pacifistes" que criden "crims contra la humanitat!!! "crims contra la humanitat!!!" quan els americans maten una persona, i ara que el Putin està massacrant Ucraina, amb tot el que veiem cada dia per televisió, ara no diuen res. Afortunadament, fa temps ja que la gent els ha clitxat i ja no enganyen a ningú amb el seu fals pacifisme.