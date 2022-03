El PSC i Junts promouen Enric Hernàndez per dirigir la xarxa de mitjans audiovisuals locals

, la xarxa que agrupa les ràdios i televisions municipals de Catalunya i que gestiona la Diputació de Barcelona. Els dos partits que la governen,, han acordat, a proposta dels primers, que l'exdirector d'El Periódico,, en sigui elsegons ha pogut confirmarde fonts de l'executiu de l'ens supramunicipal. Així ho aprovarà el plenari de la Xarxa Audiovisual Local, que reuneix el seu consell d'administració i els diputats de la Diputació de Barcelona i que ja ha estatHernàndez va ser, entre 2010 i 2019, en elsi fins que el diari va ser venut a Prensa Ibérica, director del Periódico de Catalunya. Després es va convertir en director, un càrrec de nova creació en el que va durar poc més d'un any. Abans, Hernàndez havia ocupat càrrecs de responsabilitat a l'Avui, El País i El Periódico a les redaccions de Barcelona i Madrid.En els darrers temps el seu nom també havia circulat per cobrir, a proposta del PSC, alguna dehavia de proveir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El seu encaix definitiu s'explica, finalment, per aquests moviments , que havia estat vinculat a la productorai històricament vinculat al PSC, serà escollit aquest mes de març membre del consell de la CCMA.A la Xarxa, el PSC i Junts es reparteixen els principals càrrecs de gestió . Així, Hernàndez serà, en substitució de Garriga, el conseller delegat, i fa unes setmanes que el consell d'administració, dirigent de Junts i que en diferents governs havia estat secretari de Comunicació i de Difusió, respectivament. Molons, que va arribar a l'administració de la mà de David Madí, està immers en un procés judicial per la celebració delEl consell d'administració de la XAL, que elevarà la proposta d'Hernàndez com a conseller delegat, està format per nou persones,: el president del consell ési en representació del PSC també hi hai el mateix. Per Junts hi sóncom a vicepresidenta,. Per ERC hi hai dels comunsLa XAL emeti la distribueix a les emissores municipals que hi estan associades. El panorama als mitjans locals s'ha vist darrerament sacsejat pels problemes que travessa Betevé , la televisió de l'ajuntament de Barcelona. L'any 2022 té un pressupost de 25 milions d'euros que es reparteixen les despeses de personal -té 175 treballadors-, la producció pròpia i els acords de producció amb cadenes locals.

