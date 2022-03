La Fiscalia tanca les investigacions contra Joan Carles I

A França ho van fer bé......

samurai
2 de març de 2022
17:58

Aquesta està sent una de les pitjors setmanes de la història recent del Borbons a Spanyistàn. La crisi d'Estat és brutal i en diversos fronts a la vegada. I ha esclatat ara, però va començar quan allò de l'elefant. La monarquia anava pel pedregar i l'Estat va creure que l'única manera de salvar-la era fent abdicar al Rei. I van filtrar la història de l'elefant. I van obligar el Rei a humiliar-se públicament. I, sense adonar-se'n, van ensenyar-nos que era un simple empleat corrupte de un Estat corrupte que ja no feia bé la seva feina i que havia arribat el moment de regalar-li el rellotge amb les inicials gravades i enviar-lo cap a casa. Però la campanya d'imatge i modernització d'una institució anacrònica no ha funcionat com preveien. Felip no és Joan Carles. Ni ho serà mai. Per bé i per mal. Però, sobretot. Letizia no serà mai Sofia. Sofia, la discreta abnegada. La que ho aguanta tot. La dona forta que sempre sap estar on toca per apagar qualsevol incendi. I miri que La Zarzuela ha semblat la nit del foc de les falles. Sofia és, sociològicament, la clàssica mare i àvia espanyola que sosté a les llars el que és insostenible. La que tot ho veu, la que tot ho pateix i la que tot ho calla. Pel bé de la família. És una dona de pel·lícula d'Almodóvar. I no com aquesta d'ara que és que no fa ni cara de salut. Aquesta d'ara que s'atreveix a impedir una foto de l'àvia amb les seves nétes. Però, on s'és vist? Esclar que van cridar-li 'floja' mentre feia el trajecte del cotxe a la porta d'un edifici. 'Floja', quin insult més sensacional i, sobretot, més descriptiu de la imatge que té d'ella la majoria social de l'Spanyistàn del blat. I aquesta ha estat la setmana en que la monarquia ha patit la pitjor crisi. Perquè si aguanta és pel suport de l'Spanyistàn que ha pres partit per Sofia. Sense el suport d'aquesta part de la societat, la institució fa aigües. I això ha coincidit amb altres crisis inimaginables fa set dies i que han anat esclatant una darrera l'altra. Si em peguen, vull el divorci..... Som República !!*!!