La Khristina o deixar-ho tot amb 17 anys

L'estació de tren de Przemysl (Polònia) Foto: Sergi Cámara

En Mikola, la Blada i la Lana esperen a l'estació de Przemyśl el tren que els durà a Varsòvia Foto: Sergi Cámara

L'Angelina, de dos anys, en el moment de creuar la frontera amb la seva mare Mariana Foto: Sergi Cámara

L'Angelina i la seva mare passegen per la frontera mentre esperen la família Foto: Sergi Cámara

Altres notícies que et poden interessar

Una de les conseqüències inevitables de qualsevol conflicte bèl·lic és la crisi de. Aquests últims dies es compten en milers els residents a Ucraïna que han decidit abandonar el país després de la invasió russa. Un drama quevol explicar des del punt de vista més humà a través de les imatges i històries que està recollint el fotoperiodista Sergi Cámara des de la frontera amb Polònia.Ens situem a l'estació de tren del poble de, situat a uns 14 quilòmetres del pas fronterer de. Allà, des del dia de la invasió ordenada per, hi arriben centenars de persones en qualsevol moment del dia, també en plena matinada. Exèrcit, voluntaris i policies polonesos atenen qui passa la frontera i li proporcionen menjar.Allà, són distribuïts en diferents autobusos que els dirigeixen cap a diversos pobles de Polònia. Molts dels ciutadans que han fugit d'han fet trajectes de fins a dos o tres dies i han fet cues quilomètriques per a poder abandonar el país. En recollim alguns dels seusminuts després d'aconseguir el seu objectiu: escapar d'un país en guerra.És el cas, per exemple, de l', una nena de dos anys que ha arribat amb la seva mare Mariana en cotxe. L'alegria per haver escapat de la guerra, però, no és completa, perquè encara esperen que més familiars puguin travessar la frontera. Entre la incertesa, el poc que queda és passejar per zona desconeguda. Alguns afortunats que passen la frontera també es retroben amb familiars que viuen al país veí i que els podran acollir.Escenes també de tristor i llàgrimes davant d'una situació que ha esclatat en molt poc temps i que els ha agafat pràcticament desprevinguts. També imatges de solitud com la de la. És una noia de 17 anys que ve de la ciutat de, a més de 220 quilòmetres de la frontera entre Ucraïna i Polònia. Ha marxat sola deixant la família enrere perquè diu que té por, i ara espera a la frontera a què uns amics la vinguin a buscar.A Przemyśl també hi arriben centenars de persones amb trens. L'estació de la població polonesa que fa frontera ambha quedat totalment saturada amb motiu de l'esclat de la guerra i s'hi ha hagut d'improvisar un centre d'acollida d'urgència, amb llits on dormen persones de totes les edats que esperen agafar un autobús que els porti a un nou emplaçament on viure.La situació a l'estació de tren relaten el drama que s'està vivint. La majoria dels refugiats són dones i menors d'edat, que molt probablement han hagut de deixar els homes de la família a Ucraïna, per lluitar contra larussa. El govern presidit perva prohibir només esclatar la guerra que els homes d'entre 18 i 60 anys abandonessin el país, i ara la majoria estan al front defensant les ciutats ucraïneses. Tot plegat, històries individuals a escassos metres d'Europa que reflecteixen el drama col·lectiu d'una guerra.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor