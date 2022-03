La guerra ja ha matat 2.000 civils a Ucraïna

La guerra ha causat més de 2.000 víctimes civils, segons ha informat aquest dimecres el Servei d'Emergències ucraïnès. A més, gairebé 874.000 persones han fugit del país des de la invasió llançada per Rússia, i hi ha un milió de refugiats interns, segons l'ONU.En aquests moments hi ha bombardejos intensos en Khàrkiv , la segona ciutat més important del país, on almenys 21 persones han mort i 112 han resultat ferides en les últimes 24 hores, segons el governador. Durant la nit, paracaigudistes russos han assaltat la ciutat i han atacat un centre mèdic militar.