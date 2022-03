Quin potencial nuclear té Rússia?

Quin és l'armament nuclear de Rússia?

Quins són els països amb capacitat nuclear?

és un element dissuasiu que va espantar el món sencer durant la Guerra Freda. Un cop va caure el mur de Berlín, les principals potències del planeta han rebaixat les seves capacitats nuclears a través de pactes i lencara que la presència d'aquest armament segueixi vigent a tot el planeta. Les xifres no són com les de fa dècades, però la seva capacitat destructiva segueix sent molt alta. En el marc de la guerra d'Ucraïna i amb les últimes embranzides de l'exèrcit rus, el Kremlin ha decidit passejar les forces nuclears i Vladímir Putin ha demanat a les forces dissuasives russes que controlen aquest armament "que estiguin preparades".Sense deixar de banda el front, el Kremlin comença a posar sobre la taula les amenaces nuclears. El ministre d'Exteriors rus, ha avisat en una entrevista al mitjà Al Jazeera que una hipotètica Tercera Guerra Mundial seria "nuclear i destructiva" . "Rússia no permetrà que Ucraïna obtingui armes nuclears", ha reiterat Lavrov, que ha afegit que "l'operació militar a Ucraïna, incloent-hi Kíev, té com a objectiu desarmar a Ucraïna". Aquesta desmilitarització i desnazificació d'Ucraïna, en paraules del ministre, ajudarà a ajusticiar els "criminals de guerra ucraïnesos" responsables de "crims sagnants contra civils" a la regió del Donbass des del 2014. L'argumentació del govern de Putin podria obrir la porta a un hipotètic us de "la bomba".La potència nuclear de la Federació RussaTot i això, és el primer país amb un major armament d'armes atòmiques, nuclears i de destrucció massiva, superant els Estats Units.han desgranat quines són, avui dia, les capacitats nuclears del govern de Vladímir Putin:(anomenats IBM).· Tots aquests míssils es poden disparar des d'de míssils repartits pel territori rus.(290, segons l'NTI); unes 14 vegades més que Pakistan; o unes 6 vegades més que el Regne Unit.Hi ha diversos estats amb armament nuclear a tot el planeta. Les dues principals potències, armades fortament durant la Guerra Freda, són els Estats Units i la ja esmentada Rússia. La capacitat estatunidenca: tenen més potencial de míssils,. Tot i això, el potencial de l'OTAN, si se suma a l'americà, està per sobre del rus.En aquest marc,. D'altra banda,ostenta entre 90 i 110;guarda entre 130 i 140 ogives i, encara amb una capacitat limitada, ha fet fins a 6 proves de míssils amb ambició nuclear. Els països integrats a l'OTAN amb armes atòmiques al seu territori però que no són de la seva propietat són. Elés l'únic país amb capacitat nuclear que ha declarat no tenir cap mena d'intenció de construir armes atòmiques. L, també amb capacitat, segueix en negociacions amb els països occidentals per aturar la construcció de bombes nuclears.​​​​​

